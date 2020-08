Exklusiv im TV:

"Love Island - Aftersun: Der Talk" bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) - "Love Island - Aftersun: Der Talk" bei RTLZWEI

Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht übernehmen die Moderation

Ausstrahlung der ersten Folge ist am 31. August, um 21:35 Uhr

Ab September immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI startet am 31. August nicht nur mit der vierten Staffel "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", sondern führt die Zuschauer mit "Love Island - Aftersun: Der Talk" direkt im Anschluss an die Sendung noch einmal durch alle Highlights aus der Liebes-Villa. Moderiert wird das neue TV-Format von Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht. Dreimal wöchentlich werfen die beiden einen Blick hinter die Kulissen und sprechen über die neuesten Ereignisse. "Love Island - Aftersun: Der Talk" wird erstmals exklusiv im TV zu sehen sein: immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island".

Für alle, die nicht genug von den neuen Folgen "Love Island" bekommen können, werfen Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht einen Blick auf die aktuellen Highlights. Sie verfolgen die Liebesreise der attraktiven Islander vor Ort ganz genau. Darüber hinaus plaudern Cathy und Jimi mit Studiogästen über die neusten Geschehnisse, checken die Neuzugänge und nehmen Abschied von den Islandern, die kein Couple gefunden haben.

Jimi Blue Ochsenknecht: "Ich freue mich riesig, dieses Jahr als Moderator von 'Aftersun: Der Talk' bei 'Love Island' dabei zu sein, vor allem weil das Format erstmals im Fernsehen zu sehen ist. Zudem bin ich gespannt, wie schnell in dieser Staffel die Funken sprühen werden. Mit Cathy schaue ich mir die Islander ganz genau an."

Cathy Hummels: "Als großer 'Love Island' -Fan freue ich mich, gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht 'Aftersun: Der Talk' moderieren und den Zuschauern einen tieferen Einblick in das Liebesleben der Islander geben zu dürfen."

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

"Love Island - Aftersun: Der Talk", Montag, 31. August, um 21:35 Uhr und ab September immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTLZWEI.

Über "Love Island - Aftersun: Der Talk"

"Love Island - Aftersun: Der Talk" führt die Zuschauer direkt im Anschluss an die Sendung noch einmal durch alle Highlights aus der Liebes-Villa. Auf dem "Aftersun"-Sofa nehmen unterschiedliche Gäste Platz und kommentieren gemeinsam mit den Moderatoren Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht die neusten Ereignisse rund um "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe". Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

