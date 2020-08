„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 18. August in ORF 1

Außerdem: ORF-„Sommerkabarett“ mit „Christof Spörk: Edelschrott“

Wien (OTS) - Im Rahmen von „DIE.NACHT“ steht auch am Dienstag, dem 18. August 2020, um 22.00 Uhr in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ ein Rückblick auf die Highlights aus den Talks von Stermann & Grissemann aus fast 500 Sendungen auf dem Programm von ORF 1: Den Anfang macht der deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu. Mit ihm sprechen Stermann und Grissemann darüber, wie es war, in einer Schauspielerfamilie aufzuwachsen, und er verrät seine außergewöhnliche Vorliebe. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit dem „Willkommen Österreich“-Besuch des 2019 verstorbenen österreichisch-amerikanischen Filmproduzenten Eric Pleskow. Moderatorin und Kabarettistin Verena Scheitz fungiert als „Postillon d'amour“ und überbringt Stermann und Grissemann besondere Grüße ihres Kollegen Wolfram Pirchner. Und Kabarettist Andreas Vitásek arbeitet das Trauma seiner Kindheit auf – jahrelang hat der am 1. Mai geborene Andi gedacht, die Umzüge auf den Straßen würden zu seinen Ehren abgehalten.

Danach um 22.30 Uhr gibt es ein Wiedersehn mit Christof Spörk und seinem Programm „Edelschrott“, wo er von Kreisverkehren singt und mit Eckdaten der Weltgeschichte im Kreis fährt. Als Musiker war Christoph Spörk schon länger ein Begriff (z. B. Global Kryner), als Kabarettist ist er es spätestens seit dem Gewinn des Salzburger Stiers 2014. Messerscharf seziert er das gesellschaftliche Leben und streut Lieder ein, die in Text und Musik seine Anliegen unterstreichen – und manchmal an den legendären Georg Kreisler erinnern.

