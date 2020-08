Schülerunion ad Schulöffnung: Normalität soll wieder in Klassenräume zurückkehren

Mit der Pressekonferenz von BM Faßmann wurden offene Fragen geklärt – Normalbetrieb unter Sicherheitsmaßnahmen soll an Schulen gewährleistet werden

Wien (OTS) - Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike und Bundesobmann Anthony Grünsteidl stehen den von BM Faßmann heute präsentierten Maßnahmen positiv gegenüber. Trotz der außergewöhnlichen Monaten vor den Sommerferien soll zum Schulstart im Herbst wieder Normalität in den Alltag der Schülerinnen und Schülern einkehren.

Für Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike ist das ein mutiger Schritt Richtung Normalität: „Die letzten Monate waren für uns alle sehr anstrengend und fordernd. Aus diesem Grund finde ich es wichtig die Schulen wieder unter Hygienemaßnahmen zu öffnen und erst bei höheren Sicherheitsstufen eingreifende Schutzmaßnahmen zu treffen. Gerade bei Brennpunktschulen konnten durch Corona einige Schülerinnen und Schüler nicht erreicht werden. Durch die planmäßige Öffnung hoffe ich darauf auch diese wieder zu erreichen.“

Außerdem ist es für Uzodike essentiell, dass für Personen aus Risikogruppen auch ein Lernen von zu Hause möglich sei: „Bei Schülerinnen und Schülern die selbst in der Risikogruppe sind oder mit Personen aus der Risikogruppe zusammenwohnen ist es essentiell, dass diese auch von zu Hause mitlernen können und sich dieser Gefahr nicht aussetzen müssen.”

Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion Österreich, spricht sich klar für die neuen Beschlüsse des Ministeriums aus: „Durch die reguläre Wiederaufnahme des Unterrichts wird Ungewissheit bei Schülerinnen und Schülern, sowie deren Eltern, verhindert. Weiters wird Maturantinnen und Maturanten die Chance gegeben, sich gründlich auf die Matura vorzubereiten.”

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike kommt ebenfalls von der Schülerunion.

