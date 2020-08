Ein Abend im Zeichen der Demenz

MINI MED-Veranstaltung am 21. September 2020 in Salzburg

Wien (OTS) - Seit 2019 verhilft die Initiative „DEMENZ UND ICH“ Angehörigen von Menschen mit Demenz zu mehr Wissen und vermittelt ihnen Tipps zur Entlastung im Alltag. Die Initiative, die vom MINI MED Studium in Kooperation mit der MAS Alzheimerhilfe ins Leben gerufen wurde, ist am 21. September 2020 im Salzburger Kolpinghaus zu Gast. Das Datum kennzeichnet zugleich den Welt-Alzheimertag, an dem international Aufmerksamkeit für die am weitesten verbreitete Form der Demenz (Morbus Alzheimer) geschaffen wird. Die Veranstaltung wird durch Förderungsmittel des Landes Salzburg unterstützt.

Zwischen 17:00 und 20:00 Uhr können Interessierte mehr über die wichtigsten dementiellen Syndrome sowie über Strategien zur Vorbeugung und Risikosenkung in Bezug auf die Erkrankung erfahren. Außerdem wird die unter minimed.at/demenzundich abrufbare kostenlose Online-Schulung für Angehörige vorgestellt.

Demenz ist kein unveränderliches Schicksal

Univ.-Prof. Dr. Stefanie Auer, Demenzforscherin an der Donau-Universität Krems und wissenschaftliche Leiterin der MAS Alzheimerhilfe, unterstreicht: „Demenz ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.“ Weltweit seien 50 Millionen Menschen betroffen, in Österreich 130.000. Heutzutage habe die Bevölkerung die Chance, so alt wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte zu werden – wobei sich jeder wünsche, gesund und aktiv zu bleiben. Die Expertin gibt Hoffnung: „Demenz ist kein unveränderliches Schicksal und das Risiko, im Alter an einer solchen zu erkranken, kann durch einen gesunden Lebensstil beeinflusst werden.“

Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit GmbH, die das MINI MED Studium veranstaltet, stimmt zu: „Das Thema Demenz betrifft immer mehr Familien in Österreich. Sich entsprechendes Wissen anzueignen, wie man der Erkrankung vorbeugen bzw. Menschen mit Demenz gut betreuen kann, ist daher unerlässlich.“

Anmeldung und Einladung

Um die Sicherheit der BesucherInnen in Zeiten des Coronavirus zu gewährleisten, ist die TeilnehmerInnenzahl begrenzt und eine Anmeldung zur Veranstaltung unter minimed.at erforderlich. Zudem gelten die Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes sowie die üblichen Abstandsregeln. „Sehr gerne möchte ich alle Interessierten zur Veranstaltung ‚DEMENZ UND ICH‘ einladen, bei der die BesucherInnen sich über neueste Studienergebnisse informieren und mitdiskutieren können, wie die Umsetzung einer altersfreundlichen Gesellschaft gelingen kann“, so Prof. Auer abschließend.

Eckdaten der Veranstaltung:

21. September 2020

17:00 bis 20:00 Uhr

Kolpinghaus Salzburg, Adolf-Kolping-Str. 10, 5020 Salzburg

Teilnahme kostenlos – begrenzte TeilnehmerInnenzahl!

Anmeldung erforderlich – hier anmelden

