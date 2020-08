Landstraße: Führung „St. Marxer Friedhof“ am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Noch bis Anfang September sind alle Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen gesperrt. Die auf ehrenamtlicher Basis agierende Bezirkshistoriker-Mannschaft aus dem Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) bietet wissbegierigen Zeitgenossen am Sonntag, 23. August, eine bildende Freiluft-Veranstaltung an. Um 15.00 Uhr geht der Rundgang mit dem Titel „Stadtführung – St. Marxer Friedhof“ los. Ausgangspunkt ist der Eingang zum St. Marxer Friedhof (3., Leberstraße 6). Einst wurden auf dem Begräbnisfeld Persönlichkeiten wie der Tondichter Wolfgang Amadeus Mozart, der Maler Peter Fendi und der Prater-Unternehmer Basilio Calafati bestattet. Nur eine begrenzte Zahl an Personen kann bei dieser Besichtigung mitmachen. Die Museumsleute legen Wert auf die Einhaltung der Corona-Abstandsregel durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anmeldungen zu der Tour sind unbedingt notwendig: Telefon 0699/10 71 02 99.

E-Mails an die Museumsleitung: bm1030@bezirksmuseum.at

Geleitet wird die Führung durch Franz Hofbauer. Der Geschichtskundige wirkt als Kustos am Landstraßer Bezirksmuseum. Die Exkursion dauert rund 1,5 Stunden. Vom Publikum sind „Führungsbeiträge“ in der Höhe von 10 Euro pro Person zu entrichten. Museumsleiter Herbert Rasinger erteilt Auskünfte über die Tour via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

St. Marxer Friedhof (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/St._Marxer_Friedhof/

St. Marxer Friedhofspark: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/friedhof-st-marx.html

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

