Innenminister Karl Nehammer legt Grundstein für Einsatztrainingszentrum der Polizei in Süßenbrunn

Sechsfach-Einsatztrainingszentrum für Landespolizeidirektionen Wien und Niederösterreich

Wien (OTS) - „Die Polizei ist Träger des staatlichen Gewaltmonopols und gewährleistet die Grund- und Freiheitsrechte. Diese besondere Verantwortung erfordert professionelles Handeln, das stetigen Trainings bedarf“, sagte Innenminister Karl Nehammer bei der Grundsteinlegung am 17. August 2020. „Mit dem neuen Polizei-Einsatztrainingszentrum in Süßenbrunn erhalten Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektionen (LPD) Wien und Niederösterreich auf 8.000 Quadratmetern ein Trainingszentrum auf dem modernsten Stand der Technik.“

Es sei ein Trainingszentrum, in dem witterungsunabhängig und lärmreduziert trainiert werden könne, und das so einen wichtigen Teil moderner polizeilicher Infrastruktur abdecke. Es sei wichtig und notwendig, betonte Nehammer, „dass Polizistinnen und Polizisten optimale Voraussetzungen erhalten, um bestmöglich für die Sicherheit der Menschen in Österreich sorgen zu können.“ Der Dank gelte allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben.

Zwtl.: Österreichweit einheitliches Einsatztrainings-Konzept

In den kommenden Jahren soll es in jedem Bundesland zumindest ein neues Einsatztrainingszentrum geben, das perfekt auf die Bedürfnisse der Polizistinnen und Polizisten abgestimmt ist. „Das Konzept berücksichtigt nationale und internationale sowie bau- und sicherheitstechnische Standards für Ausbildungsstätten und Schießanlagen“, betonte der Innenminister. Die ersten Einsatztrainingszentren sollen im April 2021 in Betrieb gehen.

An der feierlichen Grundsteinlegung des Einsatztrainingszentrums Süßenbrunn in Wien-Donaustadt nahmen neben Innenminister Karl Nehammer, Finanzminister Gernot Blümel, der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, der stellvertretende Landespolizeidirektor von Niederösterreich, Rudolf Slamanig, BIG-Geschäftsführer Wolfgang Gleissner sowie Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy teil. Michaela Löff war als Vertreterin der Sektion IV (Service) des Innenministeriums anwesend.

Zwtl.: ETZ Süßenbrunn soll Ende 2021 fertiggestellt werden

Das ETZ Süßenbrunn ist als Sechsfach-Einsatztrainingszentrum mit sechs Raumschießanlagen, drei Langwaffenständen und allen zugehörigen Räumen für Einsatztechnik, Einsatztaktik und Nebenräumen in sechsfacher Ausführung konzipiert. Es steht der LPD Wien (mit fünf Anlagen) und der LPD Niederösterreich (mit einer Anlage) für die Durchführung von Trainings zur Verfügung. Die Planung startete 2016, der Baubeginn im Juni 2020. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2021 geplant.

