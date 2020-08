JVP-Marchetti ad Schulstart: Ein sicherer Schulstart für alle Schülerinnen und Schüler

Mit dem heute präsentierten Konzept werden von BM Faßmann alle notwendigen Maßnahmen für einen erfolgreichen Schulstart getroffen

Wien (OTS) - „Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung. Mit den heute präsentierten Maßnahmen, stellen wir sicher, dass dieses Recht gewahrt bleibt und gleichzeitig das Infektionsrisiko auf ein Minimum reduziert wird“, zeigt sich Nico Marchetti, Abgeordneter zum Nationalrat und Bereichssprecher für Schüler und Studenten der Volkspartei, optimistisch.



Die heute von BM Faßmann präsentierten Regelungen und Leitlinien gewährleisten einen guten Start in den Regelbetrieb. Mit umfassenden Hygienemaßnahmen sowie organisatorischen Vorkehrungen wird ein sicherer Schulstart ermöglicht.



„Es ist wichtig, alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Klassenraum zu bringen. Damit entlasten wir die Eltern und schaffen ein Stück Normalität. Mit den Krisenteams vor Ort sowie der Möglichkeit für Distance-Learning werden machbare Maßnahmen gesetzt und Möglichkeiten geschaffen, die Schule, trotz der aktuellen Situation, zu einem sicheren Ort für alle zu machen“, so Marchetti. „Mit dem heutigen Konzept, wird dafür Sorge getragen, dass alle Schülerinnen und Schüler den Unterricht und die Ausbildung bekommen, die sie verdienen und gleichzeitig die Möglichkeit von neuen Infektionen auf ein Minimum reduziert wird. Darüber hinaus geben die Maßnahmen eine Sicherheit, sowohl für die Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal als auch für die Eltern“, so Marchetti abschließend.



