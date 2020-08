Grüne Margareten: Thomas Kerekes neuer Spitzenkandidat der Grünen

Wien (OTS) - Thomas Kerekes ist neuer Spitzenkandidat der Grünen in Margareten und folgt damit Nikola Furtenbach nach, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt zurückgelegt hat. Bei den Grünen Margareten war er Sprecher für Umwelt, Stadtplanung und Wohnen. Kerekes wird die Leitung der Grünen Bezirksorganisation Margareten gemeinsam mit Julia Fritz und Nicolas Pawloff übernehmen.



„Wir möchten in den kommenden 5 Jahren beweisen, dass Margareten mehr kann. Mit unseren Konzepten kann der am dichtesten besiedelte Bezrik Wiens noch lebens- und liebenswerter gestaltet werden. Es liegt an uns, Margareten zukunftsfit zu machen. Das heißt: Mehr Plätze und Räume für Menschen, die den Bezirk vielfältig und divers machen, aber auch mehr grün statt grau. Es ist von enormer Wichtigkeit, Orte zu schaffen, die zugänglich sind für alle, unabhängig von sozialem Hintergrund oder Herkunft“, so Kerekes.

Platz 1 im Bezirk



„Wir möchten Nummer 1 im Bezirk werden, damit wir wirkliche Veränderungen umsetzen können. Um diese Vision werden zu lassen, möchte ich die Margaretner*innen in das Zentrum des politischen Alltages stellen. Ich möchte ein Miteinander im Bezirk fördern, um auf Augenhöhe mit den Bürger*innen das Bestmögliche für alle herauszuholen. Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die Stärkung des Partizipativen Budgets sowie die Schaffung neuer Grünflächen. Machen wir Margareten zu einem Vorbild für Klimaschutz und Bürger*innenbeteiligung“, so Kerekes. Kerekes dankt in diesem Zusammenhang Nikola Furtenbach für die jahrelange gute Aufbauarbeit im Bezirk, und zollt ihr Respekt für den mutigen Schritt, ihrer Gesundheit den Vorrang zu geben. „Wir tragen die Grüne Vision weiter und kämpfen mit aller Kraft für ein zukunft- und klimafittes Margareten."

„Als nächsten Schritt werde ich Gespräche mit den Menschen im Bezirk führen, um dabei unsere Vorschläge für ein noch liebens- aber vor allem lebenswerteres Margareten präsentieren und diskutieren zu können“, so Kerekes.

