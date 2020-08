FP-Mahdalik ad "Raus aus dem Asphalt": Zuerst zubetonieren, dann wieder aufreißen?

Sima in Sachen Schildbürgerstreiche auf den Spuren Hebeins

Wien (OTS) - „Wenn SPÖ und Grüne nicht bei sämtlichen Stadtenwicklungsprojekten wie etwa der Seestadt oder am Hauptbahnhof neue Bodenversiegelungsprojekte aufstellen würden, müssten Sima & Co. nicht über zu wenig Grün im verbauten Gebiet jammern“, meint FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik zur 2 Mio. Euro teuren Sima-Aktion „Raus aus dem Asphalt“ und fordert ein rasches Umdenken in der der Grünraumplanung bei großen Neubauprojekten.

"Es ist nichts dagegen einzuwenden, mehr Grün im innerstädtischen Bereich zu schaffen. Wenn dabei jedoch das ohnehin schon spärliche Parkplatzangebot weiter verknappt wird, geht das zu Lasten von Anrainern und Wirtschaftstreibenden. Der Hebein-Flop „Coole Straßen“ mit gesundheitsgefährdenden Bakterienbelastungen sollte Sima Lehre genug sein, dass mit teurer Symbolpolitik niemandem geholfen ist, aber so gut wie immer massiv Steuergeld sinnlos verschwendet wird", so Mahdalik.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Andreas Hufnagl

Pressereferent

0664 1535826

andreas.hufnagl @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at