10. Bezirk: Fest für Jung und Alt im Böhmischen Prater

Eintritt frei am 22.8. und 23.8., Reservierungen: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ lädt am Samstag, 22. August, und am Sonntag, 23. August, zu einer Freiluft-Veranstaltung auf dem Prater-Areal in Wien-Favoriten ein. Geboten wird ein buntes Programm für die ganze Familie mit dem Titel „2. Kinder-Festival“. Samstag begeistert zum Beispiel der Kinder-Liedermacher Bernhard Fibich die Gäste und Sonntag fasziniert unter anderem der Sänger, Schauspieler und Kinder-Unterhalter Gernot Kranner die Zuseherinnen und Zuseher (Show für junge Menschen: „Pinocchio!“). Die Akteure treten während der Nachmittagszeit auf. Der Eintritt zum Festplatz beim „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ist frei. Wegen der Corona-Pandemie ist die Publikumszahl beschränkt und es sind Platz-Reservierungen erforderlich: Telefon 0676/720 94 11 (Sprecher: Manfred Fritz) oder E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Neben Bernhard Fibich (Samstag: 14.30 bis 15.00 Uhr, 16.40 bis 17.10 Uhr) sowie Gernot Kranner (Sonntag: 13.00 bis 13.30 Uhr, 15.15 bis 15.45 Uhr) treten an beiden Nachmittagen der heitere Wiener Zaubermeister „Pierre Mardue“, internationale Artisten aus dem „Circus Pikard“ (Jongleur, Feuerkünstler, u.a.) und 2 „Eis-Schwestern“ auf. Ergänzt werden die nachmittäglichen Darbietungen durch Workshops mit „Marina“ („Hula Hoop“-Kunststücke). Auf Wunsch fertigt „Christiane“ fantasievolle „Airbrush Tattoos“ an. Durch das Programm führt die charmante Moderatorin Sandra Pascal. Von 14.30 bis zirka 18.30 Uhr dauert das Spektakel am Samstag und am Sonntag herrscht von 13.00 bis etwa 17.15 Uhr gute Laune. Mehr Information über den Böhmischen Prater im Internet: www.böhmischer-prater.at.

Allgemeine Informationen:

Kinder-Liedermacher Bernhard Fibich: http://fibich.cac.at/liveinwien.htm

Kinder-Unterhalter Gernot Kranner: www.gernotkranner.com/

Circus Pikard: https://circus-pikard.at/

Magier „Pierre Mardue“: www.pierre-mardue.at

Hula Hoop-Instruktorin „Marina“: www.hoopyourbody.at/

„Eis-Schwestern“ (Gleam Entertainment): http://gleam-entertainment.at

Moderatorin Sandra Pascal: www.sandrapascal.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

