RTK-Sommerfest am 27.8.2020 im Seminar- und Eventhotel Krainerhütte

Round Table Konferenzhotels läuten mit Auftaktevent und anschließender Bundesländer-Roadshow den Tagungsherbst ein

Nach dem Corona-Lockdown und dessen Nachwirkungen für die Tagungs- und Eventbranche setzen wir hier ein kräftiges Lebenszeichen. Damit machen wir Mut für einen Re-Start unter Beachtung sämtlicher coronakonformen Begleitmaßnahmen Michael Schenk, RTK-Geschäftsführer

Wien (OTS) - Mit dem traditionellen Sommerfest am 27. August starten die RTK Round Table Konferenzhotels in den Tagungsherbst. Die Veranstaltung im Seminar- und Eventhotel Krainerhütte in Baden beginnt um 17 Uhr. 35 Tagungshotels, Event- und Konferenzlocations sowie Partnerbetriebe präsentieren sich Kundinnen und Kunden aus Unternehmen und Agenturen.

„Nach dem Corona-Lockdown und dessen Nachwirkungen für die Tagungs- und Eventbranche setzen wir hier ein kräftiges Lebenszeichen. Damit machen wir Mut für einen Re-Start unter Beachtung sämtlicher coronakonformen Begleitmaßnahmen“ , so RTK-Geschäftsführer Michael Schenk.

Aus diesem Grund wurde auch die Zahl der ausstellenden Betriebe und der Gäste strikt beschränkt. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung mit Networking, Rahmenprogrammen und Stargeigerin Celine Roscheck im großzügigen Outdoorbereich des RTK-Mitgliedsbetriebes Krainerhütte statt. Aber auch bei Regen ist Indoor für ausreichend Platz und die Sicherheit der Teilnehmenden gesorgt.

Weiter geht es mit der Bundesländer-Roadshow, bei der RTK jeweils in einem der Mitgliedsbetriebe Station macht. Gestartet wird am 1. September in der Burg Hasegg/Münze Hall, einer von drei SALZRAUM.Hall livelocations in Tirol. Am 2. September steht das Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg im Zeichen von RTK. Den Abschluss der Tournee bildet am 3. September der KletzmayrHof in St. Marien nahe Linz.

Mit Auftaktevent und Roadshow präsentieren sich binnen einer Woche an die 80 RTK-Mitgliedsbetriebe und –Partner den Kundinnen und Kunden. Im Herbst folgen mit Kärnten, Steiermark, Vorarlberg und München weitere Stationen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Neureiter-PR

0043 1 924 60 87

agentur @ neureiter.at