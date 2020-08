Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

193 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 16. August 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Motorrad-Lenker, je ein Pkw-, Microcar-, Leichtmotorrad- und Fahrrad-Lenker sowie ein Mitfahrer in einem Pkw bei acht Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 13. August 2020, im Bezirk Feldkirch, Kärnten, bei dem ein 63-jähriger Motorrad-Lenker getötet wurde. Der 63-Jährige kam in einer Linkskurve ohne Fremdverschulden zu Sturz, kollidierte in weiterer Folge mit der dortigen Leitschiene und wurde in die angrenzende Wiesenfläche geschleudert. Das total beschädigte Motorrad wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort liegend zum Stillstand. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße, drei auf einer Landesstraße und zwei auf einer Bundesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten im Burgenland und jeweils einer in Kärnten, in Niederösterreich, in Oberösterreich, in Salzburg, in der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je drei Fällen Vorrangverletzungen und nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Überholen. Bei einem Verkehrsunfall konnte die Unfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Pkw-Insassen verwendeten keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 16. August 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 193 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 265 und 2018 waren es 259.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/5 - Öffentlichkeitsarbeit

Pressestelle

+43 (0) 1-531 26 - 24 88

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at