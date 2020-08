Silvan/Kraus an Anschober: „Selbstständige und Arbeitssuchende vor Corona schützen!“

Nur unselbstständige ArbeitnehmerInnen erhalten Information über Covid-19-Risiko von Dachverband der Sozialversicherungsträger

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher Rudolf Silvan kann nicht verstehen, dass Selbstständige und Arbeitssuchende keine Benachrichtigung erhalten, wenn diese zur Corona-Risikogruppe gehören. Herbert Kraus, Vizepräsident des sozialdemokratischen Wirtschafsverbandes in Niederösterreich sagt: „Es ist die größte soziale Ungerechtigkeit, einfach auf Personengruppen wie Selbstständige oder Arbeitssuchende zu vergessen, auch diese müssen bestmöglich informiert und geschützt werden.“ Silvan fragt: „Sind selbstständige und arbeitssuchende ÖsterreicherInnen weniger schützenswert?“ ****

Nicht schlecht staunt ein Kollege von Kraus, der neben seiner selbstständigen Tätigkeit auch stundenweise Berufsschullehrer ist, als er in seiner Funktion als Berufsschullehrer eine Information erhielt, dass er zur Covid-19-Risikogruppe gehört. Eine Information in Ausübung seiner selbstständigen Tätigkeit erhielt er allerdings nicht. Kraus wandte sich daher nun an SPÖ-Abgeordneten Rudolf Silvan in seiner Funktion als Volksanwaltschaftssprecher und bat um Aufklärung.

Laut Silvan sei es bereits bekannt, dass Selbstständige, aber auch Arbeitslose keine Information erhalten, wenn diese zur Corona-Risikogruppe gehören. Die SPÖ hat diesen Umstand zu Beginn der Definition der Covid-19-Risikogruppen bereits heftig kritisiert. Silvan: „Es ist unverantwortlich, dass Selbstständige nicht informiert werden, ich denke hier zum Beispiel an Personen, die in engem Kundenkontakt arbeiten, wie es z.B. bei TaxifahrerInnen, Wirtsleuten oder MasseurInnen üblich ist. Aber auch arbeitssuchende Menschen müssen ihr Risiko kennen, bevor sie sich in einem Unternehmen vorstellen.“

Mittels parlamentarischer Anfrage will der SPÖ-Volksanwaltschaftssprecher nun von Minister Anschober wissen, welche Schutzmaßnahmen für Arbeitssuchende und Selbstständige ergriffen werden und wie der Gesundheitsminister diese Ungleichbehandlung rechtfertigt. (Schluss) bj/sd

