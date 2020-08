AVISO - Mittwoch, 19.8.: Gregor Gysi, Julia Herr und Eva Maria Holzleitner diskutieren über Arbeitszeitverkürzung

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung in Österreich, angestoßen durch Gewerkschaften und SPÖ, werden am Mittwoch die SPÖ-Abgeordneten Julia Herr und Eva Maria Holzleitner gemeinsam mit dem Linke-Mitglied des deutschen Bundestags Gregor Gysi über das Thema sprechen. Diskutiert wird das Thema nicht nur in Österreich, auch in Deutschland wirbt die IG-Metall angesichts der Corona-Krise für eine Vier-Tage-Woche, Unterstützung kommt dabei auch von SPD und Linke. ****

Diese Diskussion ist die erste von drei Online-Formaten zu diesem Thema, bei denen SPÖ-Abgeordnete mit unterschiedlichen Gästen zum Thema Arbeitszeitverkürzung diskutieren.

Zeit: Mittwoch, 19.8.2020, 18.30 Uhr

Ort: Online auf den Facebook-Seiten von Julia Herr und Eva Maria Holzleitner

(Schluss) bj/sd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at