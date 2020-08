Arnoldner/Olischar zu rot-grünem Gürtel-Pool: Steuergeld geht baden

Neue Volkspartei Wien fordert Kostentransparenz – Massive Gefahrenquelle für Fußgänger und Radfahrer

Wien (OTS) - „Das einzige, was im Gürtel-Pool tatsächlich baden geht, ist das Steuergeld der Wienerinnen und Wiener“, so Landegeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und Klubobfrau Elisabeth Olischar nach einem Lokalaugenschein vor Ort. Noch immer ist ungewiss, wie hoch die Zusatzkosten für den mit 150.000 Euro budgetierten Pop-up-Pool sind, da die Projektverantwortlichen auf Zusatzkosten wie vorzunehmende Ampelumstellungen und eine Reorganisation des Verkehrs vergessen haben. „Die neue Volkspartei Wien fordert deshalb Kostentransparenz und Kostenwahrheit. Es wäre nicht das erste rot-grüne Projekt, das massiv teurer wird, als eigentlich angekündigt“, so Arnoldner. Der Pool bleibe den Wienerinnen und Wiener gerade mal drei Wochen erhalten, „das ist alles andere als ein Gesamtkonzept, das ist purer Populismus!“

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es absolut unverantwortlich, Steuergeld in überteuerte, kurzfristige und kurzsichtige Jux-Projekte zu stecken, während viele Unternehmen in der Stadt ums Überleben kämpfen“, so Klubobfrau Elisabeth Olischar. „150.000 Euro Steuergeld, damit sich sechs Personen in einem Pool am Gürtel Erfrischung holen können, ist absurd. Wir brauchen gerade jetzt in unserer Stadt jeden einzelnen Cent am richtigen Ort!“ Darüber hinaus stellt der Gürtel-Pool eine massive Gefahrenquelle für Fußgänger und Radfahrer dar. Während Fußgänger mangels Alternative zwischen den Ständen, dem Pool und dem Radweg durchgehen müssen, droht Radfahrern durch den Wasserschlauch im Kreuzungsbereich erhöhte Sturzgefahr. „Es braucht eine Lösung für die gefährliche Chaos-Situation vor Ort. Die zuständige Verkehrsstadträtin Hebein ist damit offensichtlich überfordert“, so Olischar.

