Film- und Gesprächsreihe im Kunstraum Weikendorf

„Blicke und Bewegungen: Innen & Außen“ ab 21. August

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Blicke und Bewegungen: Innen und Außen“ verwandelt eine von Alejandro Bachmann kuratierte Film-und Gesprächsreihe den Kunstraum Weikendorf ab Freitag, 21. August, in ein Kino: Die dreiteilige Open-Air-Filmreihe am Platz vor dem Kunstraum inklusive Livemusik und Gesprächen nimmt die innere und äußere Struktur des Gebäudes auf, um unterschiedliche Positionen auf gesellschaftlichen, individuellen und filmischen Ebenen in den Blick zu rücken.

Der Auftakt erfolgt am Freitag, 21. August, mit Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm „Nosferatu“ aus dem Jahr 1922, musikalisch begleitet von einem Jazz-Trio um Paul Pozarek; im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Kurator und Autor Christoph Huber. Am Freitag, 28. August, folgt „La Souriante Madame Beudet“ von Germaine Dulac ebenfalls aus dem Jahr 1922, musikalisch begleitet von Gischt und abgeschlossen durch ein Gespräch mit dem Psychoanalytiker Roman Widholm. Letzter Programmpunkt sind am Freitag, 4. September, die beiden Kurzfilme „Das offenbare Geheimnis“ und „Welt an Bord“ der deutschen Regisseurin Eva Könnemann aus den Jahren 2015 bzw. 2018/2019 inklusive Gespräch mit der Regisseurin. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.

An den Tagen dazwischen ist von Freitag, 21. August, bis Freitag, 4. September, jeweils zwischen 20 und 22 Uhr die zwölfminütige Film-Jazz-Miniatur-Installation „Zoo“ von Bert Haanstra aus dem Jahr 1962 zu sehen, die als filmischer Loop das Verhältnis von Sehen und Angesehen-Werden thematisiert.

Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur – Kunst im öffentlichen Raum unter 02742/9005-13245, e-mail publicart @ noel.gv.at www.publicart.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse