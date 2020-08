AK hilft Schwangerer im Kampf um gerechten Lohn

Anderl: „Das Unternehmen zahlt jetzt sogar über Kollektivvertrag“

Wien (OTS) - Ein Jahr lang arbeitete Laura B. bei einer bekannten Modekette für Damenbekleidung als Verkäuferin. Mit der Zeit fand die 33-Jährige heraus, dass sie und ihre 40 Kolleginnen aus nicht nachvollziehbaren Gründen völlig unterschiedlich verdienen. Laura B. sah im Kollektivvertrag nach: Sie bekam zu wenig bezahlt! Vorbereitungszeit und Kassaschluss wurden gar nicht entlohnt. Die junge Frau ließ sich ihren Verdacht bei der AK bestätigen, fasste sich ein Herz und konfrontierte die Filialleiterin damit. Die Schwangere wurde unter Druck gesetzt, die Sache ruhen zu lassen, hatte in Folge sogar mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch sie blieb am Ball. „Die Sache hat sich wirklich lange hingezogen“, so Laura B. „Aber mein Berater bei der AK ist immer drangeblieben und hat mir immer wieder Mut gemacht.“ AK Präsidentin Renate Anderl:

„Gemeinsam ist es uns gelungen, der Gerechtigkeit für die Mitarbeiterinnen des Unternehmens zum Sieg zu verhelfen. Die Arbeitnehmerin bekommt 1.175 Euro nachbezahlt, ihre Kolleginnen ebenso. Jetzt zahlt das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen sogar über Kollektivvertrag.“

