Aviso: Pressefrühstück - Branchenkennzahlen: Der Papier-, Büro- und Schreibwaren-Markt in Österreich - Struktur und Bedeutung der Branche

Zeit: Dienstag, 18. August 2020, 9 Uhr, Ort: „Motto am Fluss“, Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Extrazimmer (unter Deck)

Wien (OTS) - Pressefrühstück mit Präsentation der Branchenkennzahlen: Der Papier-, Büro- und Schreibwaren-Markt in Österreich - Struktur und Bedeutung der Branche am Dienstag, 18. August 2020, 9 Uhr im „Motto am Fluss“, Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien, Extrazimmer (unter Deck) mit

Andreas AUER





, MBA, Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Dipl.Ing. Wolfgang RICHTER, Geschäftsführer Regio Data Research Papier-, Büro- und Schreibwaren sind aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken.

Ob Büro, Schule oder zu Hause - Produkte der Papier-, Büro- und Schreibwaren (kurz PBS)-Branche finden sich in allen Lebensbereichen. Genauso vielfältig wie die Produkte und deren Verwendung ist auch die Branchenstruktur (Großhandel, Fachgeschäfte, Filialisten, branchenfremde Anbieter) und die Zusammensetzung der Abnehmer (Unternehmen und Behörden, Schulbedarf und sonstige Privatkunden).

Erstmals wurde jetzt die Branchenstruktur des Papier-, Büro- und Schreibwaren-Marktes (PBS) in Österreich nach Abnehmern und Anbietern, die Struktur des Einzelhandels nach Vertriebsformen und der Gesamtmarkt nach Warengruppen wissenschaftlich erhoben, und zwar von Regio Data Research.

