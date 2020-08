Nach SPÖ-Vorstoß: 73 Prozent für Maskenpause

Leichtfried: "Die Leute wissen, wer sie durch die Krise getragen hat"

Wien (OTS/SK) - Stv. SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried zeigt sich heute erfreut über die große Zustimmung zur Maskenpause. In einer „Heute“-Umfrage zum Thema stimmten 73 Prozent der Forderung zu. „Die Leute wissen, wer sie durch die Krise getragen hat. Niemand missgönnt es den HeldInnen der Krise, auch mal eine Pause machen zu können. Bei so einer Zustimmung muss man jetzt ans Umsetzen gehen“, so Leichtfried. Für die nächste Nationalratssitzung kündigte der Abgeordnete bereits einen entsprechenden Antrag an. (Schluss) bj/sd

