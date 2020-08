DONAU – JA, so stell ich mir das vor

Die DONAU startet ihre neue Werbekampagne

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung geht mit ihrer Werbekampagne im neuen Look and Feel in die nächste Runde. Bereits mit der vorherigen Kampagne erreichte das Unternehmen eine deutliche Steigerung seines Bekanntheitsgrades.

„Ja, so stell ich mir das vor“, sagen die über 700.000 Kundinnen und Kunden der DONAU Versicherung. Und genau darauf setzt die neue Werbekampagne von Österreichs Nummer 5 am Versicherungsmarkt.



Das starke und positive Kampagnenelement „Ja,“ stellt den Markenclaim der DONAU optimal in den Vordergrund und bringt die Positionierung der DONAU als kunden- und serviceorientierte Versicherung auf den Punkt.



„Wir machen unsere Begeisterung für kundenorientiertes Service mit unserer neuen Kampagne erlebbar“, hebt Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand der DONAU, hervor. „Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Mit dem ‚Ja,‘ unterstreichen wir die positive und unterstützende Haltung, die wir gegenüber unseren Kunden leben. Als regionaler, österreichischer Versicherer sind wir nahe bei unseren Kunden, hören aufmerksam zu, geben klare Antworten und verstehen die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sind für alle Versicherungs- und Vorsorgeanliegen ein verlässlicher Partner. Unser Anspruch ist, dass am Ende des Tages alle überzeugt sagen können: DONAU Versicherung. Ja, so stell ich mir das vor.“



Kundenorientiert in allen Bereichen

Die Kampagne, kreativ begleitet und konzeptioniert von der Agentur &US, rückt die klaren und positiven Antworten der DONAU in den Vordergrund. „Ja, wir hören zu.“ und „Ja, mit uns kann man reden.“ ist in jedem Gespräch wesentlich. „Ja, wir sind in Ihrer Nähe“ betrifft sowohl die Präsenz vor Ort als auch bei den Themen, die die DONAU Kundinnen und Kunden beschäftigen.

Die Werbelinie wird die Bekanntheit der DONAU sowie ihre aufmerksamkeitsstarke Positionierung als kundenorientierter und zuverlässiger Versicherer weiter verstärken. Zugleich werden in den digitalen Medien konkrete Versicherungslösungen der DONAU beworben.

Mit den produktbezogenen Botschaften „Ja, wir kümmern uns um Ihr Recht.“, „Ja, wir wollen, dass Sie gut behandelt werden.“, „Ja, wir schützen Ihr Zuhause.“, „Ja, wir wollen, dass Ihr Vermögen sicher wächst.“ und „Ja, wir unterstützen Sie finanziell bei der Diagnose Krebs.“ betont die DONAU, dass sie ein Vertrauenspartner ist, wenn es etwa um die Absicherung der Gesundheit, der eigenen vier Wände und den Vermögensaufbau geht.

Die Kampagne läuft ab Mitte August vorrangig im TV, auf Plakaten sowie in wichtigen Onlinemedien.

DONAU Versicherung

Reinhard Gojer – Vertriebsvorstand

Ulrike Promberger – Vertriebsservice & Marketing

Susanne Völkl – Marketing & Marktforschung

Werbeagentur &US

Helmut Kosa – Geschäftsführer

Sabina Semsovic – Account Director

Michael Heine – Kreativdirektor

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

donauversicherung.at