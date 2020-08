5. Bezirk: Buch-Präsentation „Auferstehung“ am 21.8.

Anmeldungen im Internet erwünscht: http://readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Im 2004 gegründeten Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) findet am Freitag, 21. August, eine Buch-Präsentation statt. Vorgestellt wird ein Werk der Autorin Maria Gornikiewicz mit dem Titel „Auferstehung“. Beginn ist um 18.00 Uhr. Dieser Band aus dem Verlag „Edition Libica“ enthält mehrere Arbeiten. Im Haupttext behandelt die Schriftstellerin die Zeit vor und nach dem 2. Weltkrieg und vermittelt Eindrücke von der kindlichen Lebenswelt während der 40er- und 50er-Jahre in der Wienerstadt. Das ehrenamtlich engagierte Vereinsteam ersucht um „Kulturbeiträge“ der Gäste (Vorschlag: 5 Euro) sowie um Anmeldungen im Internet: http://readingroom.at. Erteilung von Auskünften via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Die Organisatorinnen und Organisatoren bitten die Anwesenden um die Einhaltung von Corona-Vorsichtsmaßnahmen („Mund-Nasen-Schutz“, Abstandsregel). Desinfektionsmittel sind vorhanden. Für Gespräche über ihr literarisches Schaffen steht Maria Gornikiewicz gerne zur Verfügung. Beantwortung von Anfragen wegen der „Limitierten Sonderedition“ des Buches „Auferstehung“: „Edition Libica“, Kontakt via E-Mail: simone.klein@libica.org, Internet-Info: www.libica.org/.

Allgemeine Informationen:

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse