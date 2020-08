Gf. NÖAAB Landesobfrau Teschl-Hofmeister: „Jobbörse für Arbeitssuchende“

Die Coronakrise wirkt sich spürbar auf den Arbeitsmarkt aus, weshalb der NÖAAB, unterstützend zu bereits bestehenden Plattformen, die neue „Jobbörse“ gegründet hat.

St. Pölten (OTS) - Zu Beginn der Coronakrise stieg auch die Zahl der Arbeitslosen. Und obwohl sich die Arbeitssuche für Betroffene oft schwierig gestaltet, gibt es gleichzeitig viele Unternehmen die auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind. Der NÖAAB hat sich deshalb dazu entschieden, das bestehende Netzwerk in dieser heraufordernden Zeit zu nutzen, um Arbeitsuchende und Arbeitgeber im Rahmen der neuen „NÖAAB Jobbörse“ zusammenzubringen.

„Als größtes Arbeitnehmernetzwerk Niederösterreichs sehen wir aktuell das Problem, dass die Arbeitslosigkeit zwar höher als in den letzten Jahren ist, es aber gleichzeitig auch viele Unternehmen gibt, die auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind. Als NÖAAB setzen wir uns für die Leistungswilligen ein und stehen all jenen zur Seite, die Unterstützung und Hilfe in schwierigen Lebensphasen, etwa in Zeiten der Arbeitslosigkeit, benötigen. Mit der Jobbörse wollen wir in Ergänzung aller anderen Plattformen für die Arbeitswelt, unser bestehendes Netzwerk zur Verfügung stellen und nichts unversucht lassen, um den Arbeitssuchenden und den potentiellen Arbeitgebern zu helfen“, erklärt dazu die gf. Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Die neue Plattform finden Sie unter noeaab.at/jobboerse. Unternehmen können unter dieser Adresse ihre freien Stellen eintragen und Arbeitssuchende finden eine Auflistung vieler gemeldeten Jobangebote inklusive Stellenbeschreibungen.

