Königsberger-Ludwig: Reiserückkehrer aus Kroatien können sich kostenlos testen lassen

Anmeldung erfolgt über Gesundheitshotline 1450

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Zusammenhang mit der Reisewarnung für Kroatien, die ab Montag, den 17. August, 0.00 Uhr gilt, informiert NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig darüber, dass das Land NÖ wie alle anderen Bundesländer ein freiwilliges Screeningprogramm für alle Reiserückkehrer aus Kroatien, die zwischen dem 7. und 16. August nach Österreich eingereist sind, anbietet. „Diese Maßnahme startet am heutigen Sonntag und ist bis zum 21. des Monats befristet. Jene, die sich diesem kostenlosen Test unterziehen möchten, müssen mit der Gesundheitshotline 1450 in Kontakt treten und erhalten in der Folge Informationen über den weiteren Ablauf der Testung. Zudem wird ab heute auch die Test-Drive-in-Station St. Pölten wieder ihren Betrieb aufnehmen, damit nicht auf ein Abnahme-Team zu Hause gewartet werden muss“, gibt Königsberger-Ludwig bekannt.

Im Hinblick auf die Zeit bis das Testergebnis vorliegt, ersucht die Landesrätin die Teilnehmer der Testreihe vorsorglich schon um Verständnis. „Die behördlich angeordneten Testungen von Verdachtsfällen genießen auch weiterhin höchste Priorität. Es kann daher sein, dass die 48 Stunden von der Anmeldung des Tests bis zum Ergebnis nicht in jedem Fall eingehalten werden können. Gerade aus diesem Grund sollte in der Wartezeit erhöhte Vorsicht geboten sein und die persönlichen Kontakte auf das Nötigste reduziert werden“, ersucht Königsberger-Ludwig um Verständnis und appelliert an die Eigenverantwortung.

Nähere Informationen beim Büro LR Königsberger-Ludwig unter 02742/9005-12576, Anton Heinzl, und e-mail anton.heinzl @ noel.gv.at

