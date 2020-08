Good Vibration Flights über den Wolfgangsee mit den Flying Bulls @ scalaria

Mitreißende Formationsflüge der Flying Bulls sorgten am Samstag für gute Stimmung im Sunset Wing Club made by scalaria und rund um den Wolfgangsee.

Die Salzburger Festspiele haben erfolgreich vorgezeigt, wie Veranstaltungen mit großer Umsicht und verantwortungsvoller Planung stattfinden können. Die atemberaubende Darbietung der Flying Bulls ist ein weiteres wichtiges Signal, wie man positiv mit der derzeitigen Situation umgehen kann und zeigt, dass es weiter geht,” so scalaria-Visionär Peter Gastberger Peter Gastberger

Große Freude bot am Samstag den Zuschauern das Flugspektakel mit den Flying Bulls am Wolfgangsee. Unter der Leitung von Chefpilot Raimund Riedmann zeigten die „fliegenden Bullen“ vom Hangar 7 in Salzburg Flugzeug-Raritäten aus 50 Jahren Fliegergeschichte.



Eine Formation wie die Flying Bulls ist in der Welt einzigartig und hatte zuletzt Hollywood Schauspieler John Travolta angelockt, der sich im Rahmen der Living Legends Gala @ scalaria 2019 ein Bild von den „Helden der Lüfte“ machte. Die speziell zur Flugchoreographie komponierte Musik der scalaria symphony und Ansichten aus dem Cockpit wurden per Live Stream übertragen, so dass jeder rund um den Wolfgangsee die Flugshow unter Einhaltung von Social Distancing sicher erleben konnte. Viele nutzten das Sommerwetter, um es sich mit einem Picknickkorb an den Uferbereichen gemütlich zu machen und den Abend mit Produkten aus der Region zu genießen.



Das Salzkammergut begeistert nicht nur mit einer traumhaften Naturkulisse, sondern auch mit einem spannenden Mix aus Tradition und Moderne. An vielen Orten lässt es sich auf kreative Entdeckungsreise gehen und Urlaubs-Highlights erleben.

Starkes Zeichen für die Region durch "Good Vibration Flights"

Die inspirierende Flugdarbietung wurde von den Gästen rund um den Wolfgangsee positiv aufgenommen und setzte ein starkes Zeichen für die Region. Das stabile Wetter verspricht noch bis in den Herbst hinein ein besonders attraktives Urlaubserlebnis und auch der scalaria sunset wing begrüßt noch bis Ende September Individualgäste.



Die Flugshow der Flying Bulls bewies sich als gelungene Auftaktveranstaltung für ein für das kommende Jahr geplantes einzigartiges Kultur- und Musikformat rund um den Wolfgangsee. Ebenso arbeitet man bereits jetzt schon an den Living Legends of Aviation Awards@scalaria welches 2021 wieder Hollywood Größen an den See bringen wird.



scalaria beach zum Entspannen & Active-Packages mit 360 Grad scalaria-Service

Auf dem smart durchdachten Gelände der scalaria finden Gäste ausreichend Platz. Der weitläufige scalaria beach gewährleistet direkten See-Zugang und viel Raum für angenehme Entfaltung und Erholungsfreuden. Und wenn‘s im Urlaub mehr Action sein darf, präsentiert die scalaria wohldurchdachte Packages: Von geführten Wanderungen und Mountainbike-Touren durchs idyllische Salzkammergut, Segeln vor der Falkensteinwand, Wasserski oder Stand Up Paddle Adventures bis zu Healing Yoga in den Morgenstunden gibt es die verschiedensten Sportaktivitäten mit professionellen Guides aus der Region zum Austoben.

Event-Shows für Urlaubsgäste am scalaria beach

Den Sommertag gebührend ausklingen lässt es sich dann am besten mit einem kühlen Drink auf der großen Sonnenterrasse mit uneingeschränktem Seeblick. Zu besonderen Anlässen wird ein Auszug aus der „Visions of Water“-Aufführung sowie die Akrobatik Show "La Vision" gezeigt – Wasserspiele & Akrobatik direkt vor der traumhaften Kulisse des Wolfgangsees beim Dinner auf der Terrasse.

Alle Informationen & Buchung unter: www.sunsetwing.org

scalaria | sunset wing club – see1 – 5360 St. Wolfgang

