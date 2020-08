Neue Volkspartei Rudolfsheim-Fünfhaus: Peter Estfeller tritt als Spitzenkandidat im Wahlkreis an

Wirtschaft stärken, Lebensqualität verbessern – mehr Türkis für ein starkes Rudolfsheim-Fünfhaus

Wien (OTS) - Für Peter Estfeller, den Spitzenkandidaten der neuen Volkspartei Wien für den Wahlkreis Rudolfsheim-Fünfhaus, steht der 15. Bezirk immer im Fokus. „In den letzten fünf Jahren konnte ich als Klubobmann der neuen Volkspartei in Rudolfsheim-Fünfhaus viele wichtige Themen für unseren Bezirk auf Schiene bringen“, so Estfeller. Darunter fallen u.a. die Sicherheit und Sauberkeit in den Parkanlagen, Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen und die Öffnung und Sanierung von Aktivitätszonen im Bezirk.

Einen weiteren Fokus legt Estfeller in seiner politischen Arbeit auf aktuelle Themen - die Vermeidung von Hitzeinseln, oder auch verkehrsberuhigende Maßnahmen sind hier zu nennen. „Besonders beim Thema der Aufheizung der Stadt wurden von der rot-grünen Stadtregierung einfach zu kleine Maßnahmen – dafür um sehr viel Geld - gesetzt, deren Nachhaltigkeit jedoch zu bezweifeln ist“, kritisiert der Spitzenkandidat und weiter: „Sinnvolle und nachhaltige Lösungen für unsere Bürgerinnen und Bürger in Rudolfsheim-Fünfhaus sowie der vernünftige Umgang mit knappen Ressourcen sind mein Credo.“

Peter Estfeller begann sein politisches Engagement bei der Jungen Volkspartei in Oberösterreich, wechselte dann in die Bezirkspolitik nach Wien, wo er auch in der Wirtschaftskammer aktiv war. Der heute 55-jährige Unternehmer ist als IT Berater tätig, er wohnt und arbeitet in Rudolfsheim-Fünfhaus.

