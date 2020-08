SPÖ-Silvan: „Muss nun AUVA die Wirtschaftskammer sponsern?“

AUVA Übergangsquartier bringt möglicherweise Millionen für Wirtschaftskammer

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Parlamentarier und Gewerkschafter Rudolf Silvan vermutet, dass die Allgemeine Unfallversicherung nur deshalb vorrübergehend ins leerstehende Haus des Fonds der Wiener Kaufmannschaft einziehen soll, damit sich die Wirtschaftskammer ein Zubrot verdienen kann. Denn der Fond steht unter der Kontrolle der vom ÖVP Wirtschaftsbund dominierten Wirtschaftskammer. Auch in der AUVA hält der ÖVP Wirtschaftsbund im Verwaltungsrat die Mehrheit. Notwendig wird ein Umzug, da die AUVA plant, die Landesstelle in der Webergasse und die Hauptstelle in der Adalbert-Stifter-Straße an einem neuen Standort zu vereinen. „Nach den Diskussionen rund um den Weißen Hof der AUVA und um das Lorenz-Böhler Unfallkrankenhaus handelt es sich hier um die dritte Großbaustelle der AUVA“, so Silvan. ****

Aufgrund der nach und nach bekannt werdenden pikanten Details will der niederösterreichische SPÖ-Abgeordnete mit Hilfe einer parlamentarischen Anfrage klären, ob er mit seinen Vermutungen, dass die AUVA auf Betreiben einzelner ÖVP-naher Entscheidungsträger das Geld der Versicherten der Wirtschaftskammer zuschieben muss, richtig liegt. Ganz genau prüfen will Silvan auch, „ob die Mietzahlungen der AUVA an die Wirtschaftskammer dem ortsüblichen Preis entsprechen, oder ob hier gar ein erhöhter Mietpreis zur Anwendung kommen soll.“

Auch die Einbindung des Betriebsrates, die bis dato nur schleppend erfolgt sein soll, ist für Gewerkschafter Silvan ein Muss. Schließlich, so der Abgeordnete, handelt es sich bei dem Geld der AUVA um Gelder, die vorrangig den Versicherten für notwendige Operationen, Therapien oder Rentenleistungen nach einem Arbeitsunfall zustehen sollten. Silvan fordert zudem Gesundheitsminister Anschober auf, dass das Gesundheitsministerium, das über die AUVA aufsichtspflichtig ist, hier ebenfalls tätig wird. (Schluss) lp

