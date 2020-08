TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 15. August 2020 von Alois Vahrner "Virus beeinflusst Kanzler-Rennen"

Corona hat manche Politiker in lichte Umfrage-Höhen katapultiert und andere entzaubert. In Deutschland wird die Kanzlerfrage massiv mitentschieden.

Innsbruck (OTS) - Der Umgang mit der Corona-Pandemie hat in vielen Ländern auch deutliche politische Auswirkungen. Vor allem Regierungs-Politiker, die hier entschieden vorgingen, schnellten in Umfragen nach oben. Die Kanzler-Partei ÖVP von Sebastian Kurz lag zeitweise bei fast 50 Prozent, der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober hatte Bestwerte. Zugleich sahen vermeintlich starke Männer, welche die Pandemie entweder unterschätzten oder kleinredeten, im Virus-Kampf ganz schön schwach aus – von Donald Trump in den USA, Wladimir Putin in Russland bis hin zu Jair Bolsonaro in Brasilien, um nur einige zu nennen.

In Deutschland wiederum könnte Corona über die Nachfolge von Angela Merkel im Kanzleramt entscheiden. Die auf Tiefstwerten von nur etwa 15 Prozent dümpelnde SPD schickt ihren bei der Bewältigung der Corona-Folgen erfolgreich agierenden Finanzminister Olaf Scholz ins Kanzlerrennen – und nicht das farblose Chefduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, denen Scholz beim Parteivorsitz noch unterlegen war. Bei der Union, die dank Merkels umsichtigem Kurs bei Corona und als EU-Krisenfeuerwehr in Umfragen wieder weit vor den Grünen liegt, schien Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder durch seinen Corona-Hardliner-Kurs seine möglichen CDU-Konkurrenten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen auszustechen. Nach der peinlichen Riesenpanne um Corona-Testergebnisse an bayerischen Autobahnen (noch immer ist unklar, wie viele positive Tests liegen geblieben sind und woher die Menschen stammen) steht auch Söder, der auch Österreich (das im Übrigen weit weniger Fälle und Tote hatte als Bayern) wiederholt kritisiert hatte, unter Druck. Sein „zweites Ischgl“, vor dem er mehrfach gewarnt hatte, hat er nun selbst.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com