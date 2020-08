Produktrückruf: ANKER Mohn-Strudel 400g

Wien (OTS) - Der österreichische Hersteller „Ankerbrot GmbH & Co KG“ informiert über einen Warenrückruf des Produktes ANKER Mohn-Strudel 400g mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten von 15.08.2020 bis 26.08.2020.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mohn im oben genannten Produkt einen erhöhten Morphingehalt aufweist. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den betroffenen Mohn-Strudel nicht verzehren.

Das betroffene Produkt ANKER Mohn-Strudel 400g mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten von 15.08.2020 bis 26.08.2020 wurden in den ANKER-Filialen verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat die ANKER Snack & Coffee GmbH sofort reagiert und die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können in allen ANKER-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich rückerstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Ankerbrot GmbH & Co KG und ANKER Snack & Coffee GmbH verursacht wurde.

Andere in den ANKER-Filialen verkaufte Produkte sind vom Rückruf nicht betroffen. Der Hersteller Ankerbrot GmbH & Co KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Anforderung an Sicherheits-u. Qualitätsstandards hat bei Ankerbrot GmbH & Co KG höchste Priorität.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Barbara Fuchs-Puchner

b.fuchs-puchner @ brandpraesenz.com

+43-664-2613342