FPÖ – Hofer: Verwirrspiel um österreichische Kroatien-Urlauber

Bundesregierung hat die Lage nicht im Griff

Wien (OTS) - Heftige Kritik an den jüngsten Aussagen und Handlungen der Bundesregierung kommt von FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Wie bekannt gegeben wurde, wird das Aussenminiterium ab kommendem Montag vor Reisen nach Kroatien warnen. Für maximale Verwirrung sorgte die Regierung allerdings mit der Ankündigung, wonach Rückkehrer nach Österreich einen negativen Coronatest benötigen oder andernfalls in eine 10-tägige Quarantäne müssen. Alternativ bestehe auch die Möglichkeit, in Österreich binnen 48 Stunden einen PCR-Test machen zu lassen – auf eigene Kosten. Nach Angaben des „Kurier“ wurde diese Information wieder zurückgerufen mit dem Hinweis, es werde aktuell an einer Verordnung gearbeitet. Norbert Hofer: „Dieses Hin und Her ist stümperhaft und ein Beweis mehr dafür, dass Schwarz-Grün mit der Lage überfordert sind. Aktuell sind tausende, wenn nicht zehntausende Österreicher in Kroation auf Urlaub – sie hängen nun in Sachen Rückreise komplett in der Luft.“



Irritiert zeigt sich Hofer auch von der Forderung des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter nach Gesundheitskontrollen an den österreichischen Südgrenzen: „Diese Haltung ist engstirnig und wird Österreich wohl spätestens im Winter einen Nachteil bringen, wenn Gäste aus dem Süden dann eben ihren Skiurlaub nicht in Österreich machen, weil sie sich daran erinnern, wie manche Politiker hierzulande im Sommer agierten haben.“

