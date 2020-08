Neue Volkspartei Döbling: Christoph Biegelmayer tritt als Spitzenkandidat im Wahlkreis an

Starker Partner der Döblingerinnen und Döblinger in der Stadtpolitik

Wien (OTS) - Christoph Biegelmayer, Direktor des Wirtschaftsbundes Wien, tritt für die neue Volkspartei Wien als Spitzenkandidat für den Wahlkreis Döbling an.

„Döbling ist einer der schönsten und lebenswertesten Bezirke unserer Stadt. Daher ist klar, was es in Zukunft braucht: Mehr Döbling im Wiener Rathaus! Gemeinsam mit unserem Bezirksvorsteher Daniel Resch haben wir im Bezirk bereits viele gute Ideen und Projekte auf den Weg gebracht. Hier wollen wir ansetzen und diesen Schwung auch ins Wiener Rathaus bringen“, so Biegelmayer. „Denn es gibt mehr als genug zu tun: Bei den Themen Bildung, Umwelt, Verkehr, Sport & Jugend sowie Wirtschaft hat die neue Volkspartei Döbling vieles vor und ist der Garant für bürgernahe Politik. Als Spitzenkandidat für den Gemeinderatswahlkreis Döbling möchte ich mich für die Anliegen der Menschen einsetzen und ihr starker Partner in der Stadtpolitik sein.“

Biegelmayer war mit 18 Jahren selbstständig und ist zeitgleich dem Wirtschaftsbund beigetreten, seit 2016 ist er Direktor. Der heute 30-Jährige ist in Wien geboren und aufgewachsen. Er lebt in Döbling und setzt sich im Bezirk besonders für Wirtschaft & Sport ein.

