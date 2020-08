NEOS zu steigenden Corona-Zahlen: Bewusstseinsstärkung statt Scheinmaßnahmen

Gerald Loacker: „Wir müssen in eine ehrliche Debatte kommen, was unternommen werden soll, wenn die Neuinfektionen weiter steigen.“

Wien (OTS) - Aufmerksam verfolgt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker den aktuellen Anstieg der Corona-Neuinfektionen, welcher „durchaus Grund zu einer erhöhten Wachsamkeit darstellt“. Fragwürdig seien allerdings die Überlegungen von Gesundheitsminister Rudolf Anschober, was unternommen werden müsse, sollte die Zahl der Erkrankungen auf hohem Niveau bleiben.

„Die Statistik zeigt klar, dass die meisten Neuinfektionen innerhalb der Familie oder des Freundeskreises, bei Zusammenkünften und Feiern passieren“, so Loacker. „Wir begrüßen natürlich, dass der Gesundheitsminister nicht erneut in den höchstpersönlichen Lebensbereich der Menschen eingreifen und Familientreffen untersagen will. Das wäre auch nicht in unserem Sinne. Allerdings müssen wir in eine ehrliche Debatte kommen, was unternommen werden soll, wenn die Neuinfektionen weiter steigen. Beim Thema Nachschärfungen nur von einer möglichen Einschränkung der Reisetätigkeiten zu sprechen, ist eine Scheinmaßnahme, die das Problem nicht lösen wird, hat Anschober doch selbst präsentiert, dass die Ansteckungen im Ausland nur einen geringen Teil ausmachen.“

Es müsse, ist sich der NEOS-Gesundheitssprecher sicher, wieder vermehrt auf die Bewusstseinsstärkung der Österreicher_innen gesetzt werden: „Die Menschen müssen in der Lage sein, eigenverantwortlich zu entscheiden, welche Tätigkeiten im Alltag ein erhöhtes Risiko mit sich bringen und wann welche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu setzen sind. Anschober muss hier stärker Aufklärung betreiben anstatt Scheinmaßnahmen zu setzen, mit denen die Kurve nicht signifikant nach unten gehen wird.“

