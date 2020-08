Hilfsaktion: Wirtschaftskammern & SVS unterstützen von Unwetter betroffene Betriebe

WKÖ-Generalsekretär Kopf: „Gerade derzeit brauchen unverschuldet in Not geratene Unternehmen rasche und unbürokratische Hilfe“

Wien (OTS) - In einigen Regionen haben die starken Unwetter in den vergangenen Tagen zu Überflutungen geführt und teilweise schwere Schäden verursacht. Zu den Betroffenen zählen neben Privathaushalten auch etliche Unternehmen. Die Wirtschaftskammern sowie die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) unterstützen diese mit einer spontan ins Leben gerufenen Hilfsaktion: „Angesichts der Corona-Krise haben es die österreichischen Unternehmen schon schwer genug. Wer durch ein Unwetter zusätzlich unverschuldet in Not gerät, braucht rasche und unbürokratische Hilfe. Diese wollen wir mit unserer Unwetter-Hilfsaktion leisten“, sagt Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)-Generalsekretär Karlheinz Kopf. „Wie bereits in den letzten Jahren unterstützt die SVS auch heuer gerne wieder die von den Unwettern betroffenen Betriebe. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Wenn es infolge der Schäden auch zu Schwierigkeiten bei der Bezahlung der SVS-Beiträge kommt, mögen sich die Betroffenen direkt bei der SVS melden und individuelle Zahlungsvereinbarungen abschließen “ so SVS Obmann Peter Lehner.

Die finanzielle Unterstützung beträgt pro Schadensfall 10 Prozent des entstandenen Schadens oder maximal 10.000 Euro. Die Mittel werden in jedem einzelnen Schadensfall zu 50 Prozent von der jeweiligen Landeskammer, zu 30 Prozent von der SVS und zu 20 Prozent von der WKÖ aufgebracht. Besteht keine SVS-Mitgliedschaft, wird deren Anteil je zur Hälfte von der Landeskammer und der WKÖ übernommen.

Betroffene Betriebe können die Soforthilfe direkt bei der zuständigen Landeskammer beantragen. „Die Antragstellung geht ganz rasch und genauso werden wir das auch abwickeln. Denn wichtig ist, dass die Unternehmen ihre Arbeit so schnell wie möglich wiederaufnehmen können“, betont Kopf. (PWK360/DFS)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)

SVS-Newsroom

A-1051 Wien,

Wiedner Hauptstraße 84-86

E newsroom @ svs.at

T 050 808 2207