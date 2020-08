AK „Offensive: Arbeitsmarkt“ geht in die nächste Runde

Zweite Diskussion im Rahmen der „Offensive: Arbeitsmarkt“ der AK am 18. August zum Thema „Jobs für Langzeitarbeitslose?!“

Wien (OTS) - „Die Arbeitslosenzahl in Österreich ist dramatisch hoch, die höchste in der Zweiten Republik“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Im Herbst könnte die Lage noch dramatischer werden. Wo liegen die Probleme genau? Welche Lösungsansätze sind am vielversprechendsten? Darüber diskutiert die AK im Rahmen der „Offensive: Arbeitsmarkt“ mit verschiedenen Expertinnen und Experten.

Die zweite Diskussion zum Thema „Jobs für Langzeitarbeitslose?!“ findet am Dienstag, den 18. August statt. In Folge der Corona-Krise ist die Lücke zwischen verfügbaren Arbeitsplätzen und arbeitsuchenden Menschen weiter auseinandergegangen: die Arbeitslosigkeit ist dramatisch gestiegen. Selbst wenn sich die Situation zukünftig verbessert, haben nicht alle Menschen dieselben Chancen wieder in Beschäftigung zu gelangen. Wer ist davon besonders betroffen? Lässt sich die Verfestigung von Arbeitslosigkeit verhindern? Welche Rolle können öffentlich geschaffene Jobs spielen? Unter der Moderation von Puls4-Journalistin Gundula Geiginger diskutieren unter anderem AK Arbeitsmarkt-Experte Simon Theurl, der Ökonom Oliver Picek (Momentum) und Thomas Rihl von Job TransFair.

Die Diskussion wird am 18. August ab 9.30 Uhr auf der Seite www.arbeiterkammer.at/OffensiveArbeitsmarkt zu sehen sein. Ein weiterer Termin der „Offensive: Arbeitsmarkt“ wird am 26. August (Thema: „Mit dem Sozialstaat aus der Krise?!“) sein.

