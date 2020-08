ORF-„Sommerkino“: Premieren „Zu guter Letzt“ und „Mit besten Absichten“ mit MacLaine, Seyfried, Sarandon, Simmons

Am 17. August ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-„Sommerkino“-Programm am Montag, dem 17. August 2020, in ORF 1: Zum Auftakt steht mit der ORF-Premiere „Zu guter Letzt“ um 20.15 Uhr eine beschwingte Komödie auf dem Programm, in der Oscar-Preisträgerin Shirley MacLaine und Amanda Seyfried auf der Suche nach dem perfekten Nachruf sind. MacLaine will als ehemalige erfolgreiche Geschäftsfrau Harriet Lauler auch im Ruhestand alles unter Kontrolle haben. Also verdonnert sie die junge Zeitungsredakteurin Anne Sherman alias Seyfried dazu, noch zu ihren Lebzeiten einen liebevollen Nachruf zu schreiben. Eine schwierige Aufgabe, denn keiner scheint für die herrische Kratzbürste ein gutes Wort übrig zu haben. Um doch noch zu einer angesehenen, künftigen Verstorbenen zu werden, vollzieht Harriet einen turbulenten Imagewechsel, denn es ist nie zu spät, das Leben neu zu schreiben. Regisseur Mark Pellington inszenierte die spritzige Komödie nach einem Drehbuch von Stuart Ross Fink. In weiteren Rollen sind u. a. Anne Heche, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall und Tom Everett Scott zu sehen.

Anschließend, um 22.05 Uhr, läuft Susan Sarandon in der ORF-Premiere der bittersüßen Beziehungskomödie „Mit besten Absichten“ als frisch verwitwete, übereifrige Helikopter-Mutter zur Höchstform auf – und treibt damit ihre erwachsene Tochter zur Verzweiflung. Marnie (Sarandon) zieht nach dem Tod ihres Mannes nach Los Angeles, wo ihre Tochter Lori (Rose Byrne), eine Drehbuchautorin, lebt. Diese fühlt sich von der geballten Ladung gut gemeinter Ratschläge bald erschlagen und nützt kurzerhand ein Projekt in New York, um ihrer überfürsorglichen Mutter zu entkommen. Und so kümmert sich Marnie um jeden und alles in der Nachbarschaft. Dabei lernt sie den einfühlsamen Polizisten Zippy (J.K. Simmons) kennen, der ihr Gefühlsleben völlig auf den Kopf stellt. Regisseurin Lorene Scafaria inszenierte die schwungvolle Beziehungskomödie und schrieb auch das Drehbuch. In weiteren Rollen sind u. a. Jerrod Carmichael, Cecily Strong und Lucy Punch zu sehen.

