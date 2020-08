15. Bezirk: Äußerer Mariahilfer Gürtel

Straßenbauarbeiten vor der U-Bahn–Station Gumpendorfer Straße

Wien (OTS) - Am Montag, dem 17. August 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau zur Attraktivierung des Straßenraumes mit Bauarbeiten am äußeren Mariahilfer Gürtel vor der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße im 15. Bezirk. Der Vorplatz wird mit hellen Betonsteinen gepflastert. Zudem wird eine Baumscheibe errichtet.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen bei Sperre des Gehsteiges. Um einen Ersatzgehsteig errichten zu können, wird auf Baudauer die Autobushaltestelle „Gumpendorfer Straße“ der Linie 57 A in Fahrtrichtung stadtauswärts (in der Verbindungsahrbahn innerer Mariahilfer Gürtel zum äußeren Mariahilfer Gürtel) in die Gumpendorfer Straße vor Höhe Hausnummer 144 verlegt. Zudem kommt es temporär - jedoch nur außerhalb der Früh- und Abendverkehrsspitze (zwischen 9 Uhr und 15 Uhr) – zu einer Sperre des Linksabbiegefahrstreifens am äußeren Mariahilfer Gürtel auf die Verbindungsfahrbahn) in Fahrtrichtung stadteinwärts. Das Linksabbiegen ist jederzeit möglich.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., äußerer Mariahilfer Gürtel vor der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße

- Baubeginn: 17. August 2020

- Geplantes Bauende: 4. September 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



