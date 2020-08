FPÖ-Matiasek: Nach Starkregen - Oberlauf des Alsbaches schäumt und stinkt

FPÖ verlangt umgehende Prüfung der Wasserqualität

Wien (OTS) - „Unmittelbar nach dem Gewitterregen am frühen Abend des 13. August waren im Alsbach beim Einlauf zum Retentionsbecken an der Schwarzenbergallee sowie im Becken selbst große Mengen an übelriechendem Schaum wahrzunehmen“, berichtet die Hernalser FPÖ-Mandatarin Veronika Matiasek, die zu diesem Zeitpunkt persönlich vor Ort war.

Dass Bäche bei großen Regenmengen etwas geruchlosen Schaum bilden, sei des Öfteren zu beobachten. Auffallend jedoch beim Alsbach wäre die Intensität sowie der Geruch gewesen, so Matiasek. Da im Oberlauf des Baches aufgrund geringer Besiedlung nur Quell- und Regenwässer ablaufen, wäre es sicher angebracht, die Wasserqualität und allfällige Schaumreste genau zu überprüfen, fordert Matiasek, die den Sachverhalt den zuständigen Magistratsabteilungen zur Kenntnis gebracht hat und überzeugt ist, dass dieser Angelegenheit auch sorgfältig nachgegangen wird.

