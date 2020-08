Nehammer: Modernste Einsatztrainingszentren für 30.000 Polizistinnen und Polizisten

In jedem Bundesland ein neues Einsatztrainingszentrum geplant – Umsetzung eines bundesweit einheitlichen Einsatztrainings-Konzepts

Wien (OTS) - "In den kommenden Jahren wird österreichweit ein einheitliches Einsatztrainings-Konzept umgesetzt, das perfekt auf die aktuellen Bedürfnisse der Polizistinnen und Polizisten abgestimmt ist. Das Konzept berücksichtigt sowohl nationale und internationale als auch bau- und sicherheitstechnische Standards für Ausbildungsstätten und Schießanlagen", sagt Innenminister Karl Nehammer zum Start der Bauoffensive für Einsatztrainingszentren in ganz Österreich.

Am 12. August 2020 fand in Traiskirchen die Grundsteinlegung für ein neues Einsatztrainingszentrum (ETZ) statt, am kommenden Montag, 17. August 2020, erfolgt die Grundsteinlegung für ein neues ETZ in Süßenbrunn in Wien-Donaustadt. "Künftig soll es in jedem Bundesland zumindest ein derartiges Einsatztrainingszentrum geben. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, dass alle Polizistinnen und Polizisten jedenfalls vier Mal jährlich Einsatzszenarien trainieren können", sagt Innenminister Nehammer.

Ziele der neuen ETZ sind, dass tageweise geblockte Einsatztrainings durchgeführt werden können und dabei die Übungsbereiche "Einsatztaktik", "Einsatztechnik" sowie das Schießtraining zwar an einer Örtlichkeit abgewickelt werden aber dennoch strikt getrennt bleiben.

"Unsere 30.000 Polizistinnen und Polizisten bekommen nicht nur die beste Ausbildung, ihnen werden auch die modernsten Ausbildungsstätten zur Verfügung gestellt, damit sie sich bestmöglich vorbereitet um die Sicherheit der Menschen kümmern können", sagt der Innenminister. Die ersten Einsatztrainingszentren sollen im April 2021 in Betrieb gehen.

Sechsfach-Einsatztrainingszentrum Süßenbrunn in Wien-Donaustadt

Das ETZ Süßenbrunn ist als Sechsfach-Einsatztrainingszentrum mit sechs Raumschießanlagen, drei Langwaffenständen und allen zugehörigen Räumen für Einsatztechnik, Einsatztaktik und Nebenräumen in sechsfacher Ausführung konzipiert. Es steht der Landespolizeidirektion Wien (mit fünf Anlagen) und der LPD Niederösterreich (mit einer Anlage) für die Durchführung von Trainings zur Verfügung.

Das Gebäude ist ebenerdig in drei Funktionsblöcke strukturiert: Dem allgemeinen Bereich mit Sozial- und Schulungsräumen, dem Bereich für Einsatztaktik und Einsatztechnik sowie dem Schießausbildungsblock. Während das Erdgeschoß auf ganzer Ebene für das Einsatz- bzw. Schießtraining ausgelegt ist, befinden sich im nur am Mittelblock aufsitzenden Obergeschoß Verwaltungs- und Büroräume für ruhiges Arbeiten abseits des Trainingsbetriebs. Zudem sind die Trainingsbereiche mit Galerien ausgestattet, von wo aus die Lehrkräfte das Geschehen in den darunterliegenden Trainingsräumen beobachten und analysieren können.

Insgesamt drei Übungsstiegenhäuser führen von den außenliegenden Übungsplätzen durch das Gebäude auf das Dach. Somit sind variantenreiche Übungsszenarien mit Innenraum, Stiegenhaus und Außenraum möglich.

"Mit dem neuen Polizei-Einsatzzentrum in Süßenbrunn erhalten Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektionen Wien und Niederösterreich auf 8.000 Quadratmetern ein Trainingszentrum auf dem modernsten Stand der Technik", sagt Innenminister Nehammer. "Es ist ein Trainingszentrum, in dem witterungsunabhängig und lärmreduziert trainiert werden kann, und das so einen wichtigen Teil moderner polizeilicher Infrastruktur abdeckt."

Es sei wichtig und notwendig, betont Nehammer, "dass Polizistinnen und Polizisten optimale Voraussetzungen erhalten, um bestmöglich für die Sicherheit der Menschen in Österreich sorgen zu können." Der Dank gelte allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Das ETZ Süßenbrunn soll Anfang 2020 In Betrieb gehen.

Grundsteinlegung des ETZ Süßenbrunn am 17. August 2020

Die feierliche Grundsteinlegung des Einsatztrainingszentrums Süßenbrunn mit Innenminister Karl Nehammer, Finanzminister Gernot Blümel, dem Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, dem stellvertretenden Landespolizeidirektor von Niederösterreich, Rudolf Slamanig, BIG Geschäftsführer Wolfgang Gleissner sowie Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy findet am 17. August 2020, 10 Uhr, am Wielandweg 29 in Süßenbrunn, 1220 Wien-Donaustadt, statt.

