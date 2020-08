UEFA Europa League Halbfinale auf PULS 4: FC Sevilla vs. Manchester United am Sonntag, um 20:15 Uhr live

Aus acht mach vier - das Halbfinale der UEFA Europa League steht vor der Tür und beschert den heimischen Fußball-Fans den Kracher FC Sevilla gegen Manchester United.

Wien (OTS) - Mit dem UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla und dem englischen Rekordmeister Manchester United kommt es im Halbfinale zu einem Duell der Extraklasse. Sowohl die Spanier, als auch die Red Devils, präsentieren sich seit Wochen in Topform. Sevilla ist seit dem 9. Februar ungeschlagen, United kassierte in den letzten 24 Pflichtspielen nur eine Niederlage. Perfekte Voraussetzungen für eine hochklassige Partie. PULS 4 zeigt das Duell am Sonntag um 20:15 Uhr live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl, Kommentator: Michael Gigerl, Experte: Johnny Ertl

Die besten Szenen des zweiten Halbfinals gibt es in einer Highlightsendung gleich im Anschluss ab 22:45 Uhr.



