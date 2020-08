Tiroler Wellness Kongress 2020

Branchentreff rund um Wellness, Gesundheit und innovative Hotellerie

Innsbruck (OTS) - Der Cluster Wellness der Standortagentur Tirol lädt Sie gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol zum Tiroler Wellness Kongress 2020, bei dem heuer die Zukunft der Gesundheits- und Tourismusmärkte im Mittelpunkt steht.

Villa Blanka, Weiherburggasse 8, 6020 Innsbruck, sowie im Live-Stream

Donnerstag, 10. September 2020

08.45 – 16.00 Uhr

Die Themenschwerpunkte des Tiroler Wellness Kongress 2020:

Die Zukunft der Gesundheits- und Tourismusmärkte. Trends, Thesen und Perspektiven

Globale Wellness Entwicklungen und deren Bedeutung für Tirol

Dos and Don’ts der Gesundheitskommunikation

Architektur und Tourismus

Der digitale Rezeptionist

Influencermarketing

BEACHTEN SIE BITTE: Der diesjährige Wellness Kongress findet vor Ort für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer*innen statt und wird auch per Live Stream online gestellt. Der Link für den Live Stream wird kurz vor der Veranstaltung an alle Angemeldeten versendet. Die Teilnahme am Wellness Kongress (vor Ort und im Live Stream) ist heuer kostenlos.

Nutzen Sie den Tiroler Wellness Kongress für Ihren persönlichen Vorteil. Verschaffen Sie sich neue Einblicke in innovative Themen, schließen Sie wertvolle Kontakte und erweitern Sie Ihr Netzwerk.

Programm, Infos und Anmeldung: www.standort-tirol.at/wellnesskongress20

Die Cluster der Standortagentur Tirol werden aus Mitteln des EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) ko-finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Schallhart

Kommunikation und Presse

Standortagentur Tirol GmbH

+43.512.576262.214

+0043.676.843101214

florian.schallhart @ standort-tirol.at