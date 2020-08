AGC Biologics geht CDMO-Partnerschaft mit Ono Pharmaceuticals zur Herstellung von Biopharmazeutika der Phase der klinischen Entwicklung ein

Seattle (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, ein global tätiges Biopharmazie-Unternehmen des Arbeitsbereichs als Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, Vertragshersteller und -entwickler), gab eine Partnerschaft mit Ono Pharmaceutical Co. Ltd. (ONO) zur Produktion neuer, innovativer Biopharmazeutika der Phase der klinischen Entwicklung bekannt. ONO ist ein Pharmazieunternehmen mit der Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung, das sich der Entdeckung und Entwicklung innovativer Medikamente verschrieben hat.

"Wir sind über den Beginn dieser Partnerschaft mit ONO sehr erfreut", sagte Mark Womack, der CBO von AGC Biologics. "Die Aussicht auf die enge Zusammenarbeit mit ONO zur Herstellung innovativer und wichtiger Therapien erfüllt uns mit Zuversicht."

Das globale Netzwerk von AGC Biologics erstreckt sich über drei Kontinente und verfügt über cGMP-konforme Anlagen zwecks guter Herstellungspraxis in Seattle (Washington); Boulder (Colorado); Kopenhagen (Dänemark); Heidelberg (Deutschland); Mailand und Bresso (Italien) sowie Chiba (Japan). Die Dienste des Unternehmens, die besten der Klasse, umfassen Entwicklung und Herstellung therapeutischer Proteine auf Grundlage von Säugetierzellen und Mikroben, plasmide DNA (pDNA), virale Vektoren und genetisch veränderte Zellen.

Informationen zu ONO:

ONO mit Hauptsitz im japanischen Osaka hat sich der Schaffung innovativer Medikamente für bestimmte Bereiche verschrieben. ONO konzentriert seine Forschung auf die Sektoren Onkologie, Immunologie, Neurologie und Spezialforschung mit hohem medizinischen Bedarf als Felder der Priorität bei Entdeckung und Entwicklung innovativer Medikamente. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.ono.co.jp/eng.

Informationen zu AGC Biologics:

AGC Biologics ist eine weltweit führende Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, Vertragshersteller und -entwickler) im Bereich Biopharma, die sich zum Ziel setzt, Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 1.300 Mitarbeiter. AGC Biologics verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als CDMO und hat Produkte mit Zulassung US-amerikanischer und europäischer Gesetze und Gesundheitsbehörden (FDA, PDMA, EMA) auf den Markt gebracht.

AGC Biologics bietet umfassende Branchenkenntnis und einzigartige, angepasste Dienstleistungen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -lagerung sowie die Proteinexpression - einschließlich des geschützten CHEF1®-Expressionssystems zur Herstellung von Säugetierzellen.

AGC Biologics fühlt sich der steten Innovation verpflichtet und bietet die technische Kreativität, um die anspruchsvollsten Aufgabenstellungen seiner Kunden zu lösen. Dazu gehört die Spezialisierung auf beschleunigte Projekte für Arzneimittel zur Behandlung seltener Krankheiten (Orphan Drug) und seltene Krankheiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agcbio.com.

