FPÖ – Schnedlitz: Stellenabbau bei Media Markt und Saturn wird wahrscheinlich auch Österreich betreffen

Coronawahnsinn vernichtet krisengebeutelte Firmen nun endgültig

Wien (OTS) - Laut aktueller Medienberichte wird die Ceconomy-Holding, der Mehrheitseigner der Elektronikketten Media Markt und Saturn, europaweit von 45.000 Arbeitsplätzen etwa 3.500 kündigen. Der Konzern war bereits vor der Coronakrise ins Straucheln geraten. Noch ist unklar, wie viele Arbeitsplätze in Österreich betroffen sein werden. „An diesem Beispiel sieht man eindeutig, dass wir unsere Wirtschaft noch lange nicht über den Berg bekommen werden. Der schwarz-grüne Coronawahnsinn gibt den krisengebeutelten Unternehmen in Österreich nun den endgültigen Todesstoß, während bei vormals gesunden Betrieben, die versprochenen Hilfen nur spärlich bis gar nicht ankommen“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz in einer ersten Reaktion.

„Während unsere gesellschaftliche und wirtschaftliche Welt immer mehr im Chaos zu versinken droht, gibt es vom ‚Trio-Infernale‘ - Kurz, Anschober und Nehammer, nur Ankündigungen und weitere Restriktionen. Wir Freiheitliche fordern nochmalig, den 1.000 Euro-Gutschein für alle Österreicher endlich umzusetzen. Nur so kann der wirtschaftlichen und privaten Not schnell und wirksam entgegengetreten werden. Österreich benötigt keine Ankündigungskaiser und Mediashows, sondern schnelle Hilfe mit Rat und Tat“, betonte Schnedlitz.

