Neue Volkspartei Wien startet mit „Team Türkis“

Unterstützerinnen und Unterstützer von Spitzenkandidat Gernot Blümel sammeln sich über www.teamtürkis.wien für den 11. Oktober – Jetzt eintragen!

Wien (OTS) - „Wien besser zu machen ist unser Anspruch – gemeinsam mit unserem Team Türkis“, so Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel beim heutigen Start des „Team Türkis“ im Rahmen der Eröffnung des Freiwilligenbüros in Penzing. Dieses sei nicht nur ein „Pop-up-Büro“, wie derzeit „Pop-up“ im rot-grünen Wien „en vogue“ sei. „Wir sind gekommen, um zu bleiben und werden hier permanent für die Bürgerinnen und Bürger da sein“, so Blümel. Der Westen Wiens habe viele spannende Themen und Herausforderungen zu bieten, so der Landesparteiobmann. Etwa den Kampf für die Sicherung des Weltkulturerbes am Otto-Wagner-Areal, die fehlende U-Bahn-Verlängerung nach Auhof oder die Umgestaltung der Kennedybrücke in Hietzing. Gerade dieses Bauprojekt in Hietzing könnte im Rahmen des Gemeindepaketes des Bundes verwirklicht und angegangen werden, von dem Wien im Volumen von 238 Mio. Euro profitieren kann. „Leider ist Wien das einzige Bundesland, das noch kein Projekt eingereicht hat. Ich hoffe, dass sich das in Bälde ändert“, so Blümel. Schließlich brauche die Stadt gerade in Zeiten wie diesen einen Investitionsschub, um für Wohlstand und Arbeitsplätze in der Stadt zu sorgen. Die neue Volkspartei Wien hat bereits für jeden Bezirk eine entsprechende Grätzlidee präsentiert. „Dafür braucht es mehr Türkis für Wien!“

„Das Team Türkis sind jene Menschen, die Gernot Blümel in den vergangenen Jahren als Unterstützerinnen und Unterstützer gewonnen hat und die ihn bei der Wien-Wahl am 11. Oktober unterstützen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. Alle diese Menschen versammeln sich nun als „Team Türkis“ und werden in den kommenden Wochen für die neue Volkspartei Wien und den Spitzenkandidat Gernot Blümel laufen. Die aktuelle Resonanz sei bereits riesig, es gebe laufend Anrufe und Anfragen, wie, wo und ab wann man die türkise Wahlbewegung in Wien unterstützen könne. „Viele Menschen wollen Farbe bekennen und unterstützen uns bereits jetzt mit viel Kreativität in allen möglichen Bereichen. Die Vorfreude auf den Wahlkampf steigt. Aber noch ist es nicht so weit“, so Arnoldner. Dennoch laufen bereits die organisatorischen Vorbereitungen. Alle, die die neue Volkspartei Wien und Gernot Blümel im Wahlkampf im Herbst unterstützen wollen, haben ab sofort die Möglichkeit, sich über www.teamtürkis.wien einzutragen und zu melden. Das „Team Türkis“ ist zuständig für die Mobilisierung im Internet und auf der Straße, für Mitglieder-Telefonaktionen und die Bewerbung der Briefwahl. Ausgangsbasis für das „Team Türkis“ sind ab sofort die vier Freiwilligenbüros der neuen Volkspartei Wien in Penzing, in Favoriten, am Kagraner Platz in Transdanubien und in der Lichtenfelsgasse.

„Die Sicherheit und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger steht dabei an erster Stelle“, so Arnoldner, die dabei auf die wegen Corona adaptierten Bürgerbeteiligungsformate Bezug nimmt. So habe etwa „Sag´s dem Blümel“ in den vergangenen Wochen regelmäßig live und online über Social-Media-Kanäle stattgefunden, was sehr gut angekommen und angenommen worden ist. Im Rahmen des Pressegespräches wurden auch die aktuelle Sommerkampagne der neuen Volkspartei Wien sowie ein „Team Türkis“-Video mit Gernot Blümel präsentiert.

Peter L. Eppinger, Sprecher der türkisen Bewegung und Kandidat auf Platz 5 der Landesliste, präsentierte im Rahmen des Pressegespräches ein neues Bürgerbeteiligungsformat – die „Grätzlgespräche“ – „Reden wir über Wien!“: „So wie Sebastian Kurz mit seinem Team in den letzten Jahren in ganz Österreich neue Wege gegangen ist, wollen und müssen wir das auch in Wien tun. Mehr Türkis bedeutet auch in Wien mehr Sicherheit und Stabilität. So kommen wir besser aus der Krise“, so Eppinger. Die Grätzlgespräche finden regelmäßig in unterschiedlichen Grätzln im Freien satt. Mobile, runde, türkise Hochsitzbänke bilden dabei ein rundes Ensemble in deren Mitte Gernot Blümel für persönliche Gespräche zur Verfügung steht. „Wir hoffen auf schönes Wetter, aber wir machen nicht nur Schönwetterpolitik, wir lassen sicher niemanden im Regen stehen“, so Eppinger. Alle sind eingeladen, bei den Grätzlgesprächen Platz zu nehmen und mit Gernot Blümel persönlich über Wien zu reden. „Als Moderator werde ich dafür sorgen, dass alle Fragen gestellt und Antworten gegeben werden. Als Kandidat werde ich alle Wünsche und Themen aufnehmen und versuchen, diese nach dem 11. Oktober umzusetzen“, so Peter L. Eppinger.

Bilder von der Eröffnung des Freiwilligenbüros finden Sie hier

Das Team-Türkis-Video finden Sie hier





