SPÖ-Kucher: Trotz Köstingers Selbstbeweihräucherung weiterhin keine Lösung für Jugendherbergen und Tourismusbranche

„Wirklich einzigartig ist nur Ausmaß des Scheiterns und Fehlen jeglicher Selbstkritik“

Wien (OTS/SK) - „Ob Tests für ganze Branchen international wirklich so einzigartig sind, ist fraglich. Köstingers Test-Chaos im Tourismus ist es jedenfalls“, kommentiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher die jüngste Selbstbeweihräucherung von Tourismusministerin Köstinger. „Einzigartig ist auch das Ausmaß des Scheiterns und das Fehlen jeglicher Selbstkritik. Fast drei Wochen, nachdem die Kritik laut wurde, dass Jugendherbergen kein Teil der Teststrategie im Tourismus sind, gibt es noch immer keine Lösung. Bezeichnend ist auch, dass Köstinger als Landwirtschaftsministerin sogar auf kleine Privatzimmervermieter und Urlaube am Bauernhof vergessen hat. In der Regierung mag das noch nicht angekommen sein, aber durch Lippenbekenntnisse wird niemand gesund“, kritisiert Kucher. ****

Bemerkenswert ist für Kucher auch das Abtauchen von Kurz, der die Tourismus-Tests am Beginn noch als "herausragendes Konzept" bejubelt hatte: „Jetzt, wo es krachen geht, ist er nirgends zu finden. Solange er sich gute Publicity erwarten kann, kommt man dem Kanzler gar nicht aus. Sobald etwas schiefläuft, versteckt er sich und putzt sich ab.“ Weiter: „Wahrscheinlich will er mit der Sache so wenig in Verbindung gebracht werden, weil Köstinger und Mahrer mit ihrer 150 Millionen Euro PR-Show auf Steuerzahlerkosten gescheitert sind. Welche Rolle McKinsey und beteiligte ÖVP-Stiftungsräte in der Causa Tourismus-Tests gespielt haben, muss jedenfalls im überfälligen Corona-Unterausschuss zur Kontrolle des Krisenmanagements geklärt werden.“

Abschließend bekräftigt Kucher: „Auch Jugendherbergen müssen selbstverständlich getestet werden. Nach dem Scheitern gehört das gesamte Projekt ins Gesundheitsministerium.“ (Schluss) bj/sd/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at