Wölbitsch/Juraczka: Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsrouten in Wien – Bürgermeister muss Hebein stoppen

Einem provozierenden Hebein-Vorschlag folgt der nächste – Verkehrsstadträtin betreibt populistische Verkehrspolitik auf Rücken der Wienerinnen und Wiener

Wien (OTS) - „Kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsrouten in Wien“, stellten heute Stadtrat Markus Wölbitsch sowie der Verkehrssprecher der neuen Volkspartei Wien, Manfred Juraczka, in Richtung Verkehrsstadträtin Hebein klar, die sich für Tempo 30 innerhalb des Gürtels ausspricht. „Offensichtlich ist die Verkehrsstadträtin wieder einmal auf der Suche nach einem neuen ideologischen Aufreger-Thema. Einem provozierenden Hebein-Vorschlag folgt der nächste. Die Verkehrsstadträtin macht nur mehr Klientel-Politik am Rücken eines Großteils der Wienerinnen und Wiener. Bürgermeister Ludwig muss endlich seine Vizebürgermeisterin stoppen und darf dem grünen Treiben nicht länger tatenlos zuschauen“, so Wölbitsch. „Im rot-grünen Wien dominiert nur mehr eine kurzsichtige und populistische Pop-up-Politik, ohne nachhaltige Verbesserungen für den Verkehrsstandort Wien“, so Wölbitsch weiter.

Gerade dieser Vorschlag nach Tempo 30 innerhalb des Gürtels gehe ins Leere. Schließlich gelte bereits auf zwei Dritteln der Wiener Straßen Tempo 30. „Bei neuralgischen Punkten wie etwa Schulen, Spitälern oder in Wohnstraßen macht das auch durchaus Sinn. Nicht jedoch auf Hauptverkehrsrouten“, so Juraczka. „Auch der öffentliche Verkehr würde mit einer derartigen Maßnahme ausgebremst und damit an Attraktivität verlieren“, hält der Verkehrssprecher fest. Die bestehenden Intervalle könnten damit jedenfalls nicht mehr eingehalten werden. Grundsätzlich muss die Stadträtin endlich die tatsächlichen verkehrspolitischen Herausforderungen und Probleme – wie etwa eine einheitliche Parkraumbewirtschaftung – angehen.

