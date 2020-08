ORF-Bezirks- und -Städteporträts: Dakapo für „Mein Innsbruck“ mit Knoll, Straßer, Tumler und Pechlaner

Um 22.10 Uhr in ORF 2, danach: „Alltagsgeschichte: Holiday am Campingplatz“

Wien (OTS) - Ein weiteres Landeshauptstadtporträt im Rahmen der beliebten ORF-Bezirks- und -Städtedokus zeigt am Sonntag, dem 16. August 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 „Mein Innsbruck“. Durch die Alpenmetropole, in der sie aufgewachsen sind, führen vier „Tiroler Kinder“, deren Werdegang unterschiedlicher nicht sein könnte: Andi Knoll, Katharina Straßer, Alice Tumler und Helmut Pechlaner. Unter der Regie von Felix Breisach präsentieren die vier „ihr“ Innsbruck und erzählen von den wichtigsten Stadterlebnissen ihrer Kindheit und Jugend.

In der um 23.15 Uhr anschließenden, 1990 entstandenen „Alltagsgeschichte: Holiday am Campingplatz“ ist Filmemacherin Elizabeth T. Spira im ausgeborgten Wohnmobil unterwegs durch Österreich, Jugoslawien und Ungarn. Dort geht sie aus dem ironischen Blickwinkel einer Nicht-Camperin dem Massenphänomen Camping auf den Grund.

Mehr zum Inhalt von „Mein Innsbruck“:

Die Dichte an Schauspielerinnen, Schauspielern, Moderatorinnen und Moderatoren scheint in Innsbruck so groß zu sein wie nirgendwo anders in Österreich. Vier Prominente aus Wissenschaft, Show, Theater und Radio führen durch die Landeshauptstadt, in der sie aufgewachsen sind. Der Werdegang der vier „Tiroler Kinder“ könnte unterschiedlicher nicht sein: Andi Knoll, erfolgreicher Ö3- und Fernsehmoderator, Alice Tumler, multinationale Kultur- und Eventmoderatorin, Helmut Pechlaner, ehemaliger langjähriger Zoodirektor, und Katharina Straßer, Sängerin und Schauspielerin, streifen gemeinsam mit Regisseur Felix Breisach durch das wunderbare Innsbruck ihrer Vergangenheit. Die Landeshauptstadt Tirols zeigt sich dabei von ihrer eher unbekannten Seite. Erinnerungen an Kindheit und Jugend prägen die Erzählungen der Vier. Manchmal sentimental, manchmal heiter und mit viel Selbstironie erzählen sie Anekdoten, Geschichten und manchmal auch Streiche früher Tage.

„Mein Innsbruck“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Felix Breisach Medienwerkstatt.

