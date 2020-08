Mit der Bahn klimafreundlich durch die spektakuläre Naturkulisse der Schweiz

Mit dem Zug zu reisen ist komfortabel, umweltschonend und ein Erlebnis für sich. Neue 2-für-1 Angebote werten das Anreiseticket mit Vergünstigungen in der ganzen Schweiz auf.

Wien/Zürich (OTS) - Regelmäßige Direktverbindungen aus Wien bringen Gäste direkt ins Zentrum der Schweizer Städte. Und das ganz ohne Limitierung von Gepäck oder langen Wartezeiten. Bewegungsfreiheit, Verpflegungsmöglichkeiten sowie vielfältige Services an Bord ermöglichen den Gästen, bereits bei Zugsabfahrt in den Urlaubsmodus zu schalten. Die Schweiz hat eines der dichtesten Schienennetze in ganz Europa und den wohl zuverlässigsten öffentlichen Verkehr. Innerhalb des kleinen Alpenlands gibt es kaum einen Ort oder ein Tal, das nicht per Bahn, Bus, Schiff oder Gondelbahn erreichbar ist.

Sich entspannt zurücklehnen, staunen und Naturkino vom Feinsten genießen: Die Bahnstrecke durch das Albulatal und über den Berninapass in Graubünden zählt zu den spektakulärsten der Welt. Elegant schlängelt sich die Rhätische Bahn über kühne Viadukte, an den Gletschern des Berninamassivs vorbei bis hinunter zu den Palmen im Val Poschiavo. Die Bahnlinie gilt als Meisterleistung der Ingenieurskunst und zählt zum UNESCO-Welterbe. Sie ist harmonisch eingebettet in eine wunderbare wilde Natur. Wer mit dem Zug die Schweiz entdeckt, trägt dazu bei, diese zu bewahren. Gäste, die diese spektakuläre Strecke im Panoramawagen erleben möchten, buchen den Bernina Express.

Mit den neuen 2-für-1 Angeboten wird das Reisen mit dem Zug für Gäste jetzt noch attraktiver. 10 neue Angebote werten das Anreiseticket mit Vergünstigungen in der ganzen Schweiz auf. Das bietet den Reisebüros zusätzliche Argumente für einen Ticketverkauf. Kurz gesagt: Eine Zusatzleistung für die Kunden – ohne Mehraufwand für die Reiseanbieter. Die Promotion umfasst Vergünstigungen im Bereich Verpflegung, Freizeitaktivitäten und Souvenirs. Die Coupons können auf der Swiss Travel Guide App aktiviert und eingelöst werden.

Nähere Informationen zu der Promotion für die Medien- und Reisebranche finden Sie unter: https://www.mystsnet.com/de/news/2-fur-1-angebote-im-ov-schweiz/

Weitere Informationen zum Angebot, die Schweiz mit Bahn, Bus und Schiff zu bereisen finden Sie unter www.MySwitzerland.com.

