AVISO Pressekonferenz: Corona Update

Corona Update mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober



Sowohl in Europa als auch weltweit steigen die Corona-Infektionen

weiter bzw. wieder an.

Ein Abebben der Pandemie ist derzeit nicht in Sicht. In einem

Corona-Update informiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober über

die aktuelle Lage, sich daraus ergebende Schlussfolgerungen und

Handlungsempfehlungen. Zudem werden neue Erkenntnisse über den

Krankheitsverlauf und mögliche Spätfolgen vorgestellt. Pneumologe

Dr. Ralf Harun Zwick berichtet über Herausforderungen und

Behandlungsmethoden in der Rehabilitation von auch jungen

Covid-PatientInnen.



Es informieren:

- Gesundheitsminister Rudolf Anschober

- Dr. Ralf Harun Zwick, Ärztlicher Leiter Ambulante Pneumologische

Rehabilitation, Therme Wien



Achtung! Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19

Pandemie ist nur ein begrenztes Kontingent an Teilnehmerinnen und

Teilnehmern im Pressesaal möglich. Die übrigen Vertreterinnen und

Vertreter der Presse können die Veranstaltung im Foyer verfolgen. Es

gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.



Der Zutritt zur Pressekonferenz ist nur nach Anmeldung an

pressesprecher @ sozialministerium.at möglich. Anmeldeschluss ist

heute 17:00 Uhr. Eine Vorort-Akkreditierung ist nicht möglich.



Datum: 14.8.2020, um 10:00 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at



