Cora Schumacher zieht vor Corinna den Hut (FOTO)

Hamburg (ots) - Fünf Jahre nach der Scheidung von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher fühlt sich Cora Schumacher, 43, der Familie weiterhin eng verbunden. "Ich stehe hundertprozentig hinter Corinna", sagt sie im GALA-Interview (Heft 34/2020, ab heute im Handel) über ihre ehemalige Schwägerin. "Sie ist eine großartige Frau, ich ziehe vor ihr sieben Mal am Tag den Hut." Corinnas Ehemann, Formel-1-Legende Michael Schumacher, war 2013 bei einem Skiunfall schwer verunglückt.

In einer Reality-Show (Joyn, Sat.1) will Cora Schumacher jetzt ihren Traummann finden. "Ob ich jemanden im Supermarkt an der Fleischtheke kennenlerne oder in einem TV-Format, macht für mich keinen großen Unterschied", sagt sie im GALA-Interview. "Um sicher zu sein, hinterfrage ich immer: Mag der Mann wirklich mich als Mensch, oder ist er einfach nur eine ,fame bitch', sucht er nur einen Weg ins Rampenlicht?" Sie meine es mit ihrer Partnersuche vollkommen ernst. "Ich habe viele Tiefschläge in Beziehungen erlebt und trage natürlich gewisse Ängste in mir. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist wahre, tiefe und aufrichtige Liebe."

