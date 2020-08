cocoa motors. startet den weltweiten Verkauf von "WALKCAR", dem Auto in der Tasche am 11. August

Tokio (ots/PRNewswire) - cocoa motors. Inc. aus Tokio (Japan) hat am 11. August auf der offiziellen Website des Unternehmens den weltweiten Verkauf eines Fahrzeugs gestartet, das die Benutzer in einer Tasche mit sich führen können und den Namen "WALKCAR" trägt.

(Logo1: https://kyodonewsprwire.jp/img/202008042803-O1-M5sklPxu)

(Logo2: https://kyodonewsprwire.jp/img/202008042803-O2-v33nEojo)

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/release/202008042803?p=images)

WALKCAR Website: https://en.cocoamotors.com

*Pressemappen können von der Marken-Website heruntergeladen werden.

Werbevideo:- https://youtu.be/Og8VBTYz0nY

WALKCAR hat die gleiche Größe wie ein 13-Zoll-Laptop-PC.

Es ist ein kleines und leichtes "Auto in der Tasche" mit einem Gewicht von nur 2,9 kg. Das Gefährt erreicht eine leistungsstarke Geschwindigkeit von bis zu 16 km/h und verfügt über Sicherheitsmerkmale wie eine automatische Stoppfunktion. Seit der Ankündigung des Produkts im Jahr 2016 gab es weltweit Reaktionen aus der Medien-Community, und WALKCAR erhielt insgesamt etwa 7.800 Vorbestellungen aus 13 Ländern der Welt. In den gut vier Jahren seit Produktankündigung wurde viel geforscht und entwickelt und es wurden Produktverbesserungen vorgenommen. Und jetzt ist endlich die weltweite Veröffentlichung erfolgt. WALKCAR ist ein "tragbares Auto", das in Japan erfunden wurde. Es ist ein Auto, das die Benutzer wie einen Laptop-PC mit sich herumtragen können. Es schafft einen neuen Lebensstil, der Unabhängigkeit von jedem Verkehrsnetz bietet. Die Zeit, sich jederzeit für "Walking" bzw. das "WALKCAR" zu entscheiden, ist gekommen.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202008042803-O1-0IptV043.pdf



- Informationen zum Unternehmen

Name des Unternehmens: cocoa motors. Inc.

Standort: Shibuya-ku, Tokio, Japan

Gründung: 1. August 2013 URL: https://en.cocoamotors.com/

Rückfragen & Kontakt:

Haruka Wakabayashi

cocoa motors. Inc.

Tel: +81-50-3133-3321

E-Mail: support @ cocoamotors.com