AIT Worldwide Logistics bekräftigt Verpflichtung zur Unterstützung des St. Jude Children's Research Hospital®

Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen sponsert St. Jude Walk/Run zum vierten Mal in Folge

AIT Worldwide Logistics gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen das St. Jude Children's Research Hospital® im vierten Jahr in Folge als Multi-Market-Sponsor des St. Jude Walk/Run bei seiner Mission unterstützt, den Kinderkrebs zu bezwingen.

"Unsere Partnerschaft mit St. Jude ist nur eine der vielen Unterstützungsmaßnahmen von AIT in den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten", sagte Vaughn Moore, President und CEO von AIT. "Obwohl die anhaltende Pandemie zweifellos viel in unserem Leben verändert hat - von der Art und Weise, in der wir unsere Geschäftstätigkeit betreiben, bis zur Art und Weise, in der wir in Kontakt bleiben - gibt es einen Aspekt, den dieses Virus niemals angreifen kann: die Verpflichtung von AIT, unseren zentralen Werten gerecht zu werden."

Im Monat September, der weltweit der Erhöhung des Bewusstseins für Kinderkrebs gewidmet ist, hat sich das US-amerikanische Team von AIT das Ziel gesetzt, durch Teilnahme an mehr als 20 geplanten Spaziergangs-/Laufveranstaltungen, von denen zahlreiche virtuell stattfinden werden, sowie durch andere im Internet und unter Einhaltung räumlicher Distanzierung durchgeführte Aktivitäten mindestens 30.000 USD einzusammeln.

Nach Angaben von Moore hat sich das Unternehmen verpflichtet, den von unseren Teammitgliedern gesammelten Betrag zu verdoppeln.

"Ich bin hoch erfreut und stolz darauf zu sehen, dass unsere Teammitglieder gerade in diesen herausfordernden Zeiten zusammenkommen, um bedürftigen Kindern und Familien eine bessere Zukunft zu ermöglichen", fügte Moore hinzu.

Seit 2017, als St. Jude von AIT zu seiner Flaggschiff-Allianz für gemeinnützige Aktivitäten erklärt wurde, haben die Teammitglieder von AIT Freunde, Familien und Gemeinschaftsmitglieder zusammengebracht und Spenden in Höhe von mehr als 180.000 USD für diesen guten Zweck aufgebracht.

St. Jude arbeitet bereits seit 50 Jahren an der Entwicklung von Therapien, die zur Erhöhung der Gesamtüberlebensrate bei Kinderkrebs von gerade einmal 20 Prozent auf mehr als 80 Prozent beigetragen haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.stjude.org/together.

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum von Unternehmen durch Erweiterung ihres Zugangs zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht sowohl termin- als auch budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 60 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Weitere Informationen finden Sie unter www.aitworldwide.com.

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communities zeigen.

Rückfragen & Kontakt:

Matt Sanders

Senior Copywriter

+1 (630) 766-8300

msanders @ aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Corporate Headquarters

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1227462/AIT_Worldwide_Logistics___St_Jude_Walk_Run.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg